Mi történt Magyarországon?

Magasabb átvételi árakkal, tartósan drága energiával és a forint további gyengülésével számolhattak egyes nagy magyarországi áruházláncok 2022 őszén, profitjukat pedig ilyen gazdasági viszonyok között is garantálni akarták. Részben ezért is szökött az egekbe itthon az élelmiszerek ára – a hatósági vizsgálatok eredménye alapján, ezt mondta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke egy korábbi interjúban hozzátéve, hogy egyes láncok árspekulációja is hajtotta az élelmiszer-inflációt. A július elseje óta érhető el a GVH által működtetett – a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) szakmai támogatásával – Magyarország Kormányával közösen kifejlesztett online Árfigyelő adatbázis. A honlapon hat kiskereskedelmi lánc, mintegy 1200 boltjában, összesen 62 termékkategóriában hasonlíthatják össze a napi fogyasztói árakat a látogatók. A témáról bővebben korábbi cikkeinkben>>>