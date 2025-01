A magas árakat alkalmazó boltok ellen Horvátországban péntekre hirdetett bojkott megmutatta a fogyasztók erejét, és a piacnak alkalmazkodnia kell hozzájuk – jelentette ki Ante Susnjar gazdasági miniszter a kabinet ülése után. A tárcavezető elégedettségét fejezte ki a folyamatban lévő polgári akció sikerességét illetően, amelyet fogyasztóvédelmi egyesületek hirdettek meg az áremelkedések miatt, és amelynek következtében országszerte kiürültek az üzletek.

Ma jól látható, és minden piaci szereplő látja, hogy a vásárlók ereje a legnagyobb, nélkülük nincs piac

– hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy felelősségteljesen és racionálisan kell költekezni, hogy megmutassák azoknak, akik indokolatlanul emelik az árakat: drasztikusan megbüntethetik őket, és a kapzsiság hosszú távon nem kifizetődő.

Úgy értékelte:

a bojkottal az állampolgárok a magas árak ellen tiltakoznak, nem a kereskedők, a termelők, illetve azok ellen, akik részt vesznek ebben a láncban.

Az az üzenetük, hogy ez a viselkedés elfogadhatatlan - húzta alá.

Bejelentette: a kormány a jövő héten kibővíti azon árucikkek listáját, amelyekre korlátozott árak vonatkoznak. Egyben felszólította a kereskedőket, a forgalmazókat és a gyártókat, hogy továbbra is legyenek együttműködőek, és a listán szereplő termékek mellett csökkentsék más termékek árát is.

Arra az újságírói felvetésre, hogy a kormány tehetett volna többet, és megbüntethette volna a kapzsiságot, azt válaszolta: piacgazdaság vagyunk, és az államnak nincs varázspálcája.

A bojkott kapcsán a horvát adóhivatal rendkívüli közleményt adott ki pénteken, amelyben azt írta:

délután 16 óráig 43 százalékkal kevesebb számlát adtak ki a kiskereskedők, mint múlt pénteken, az összegük pedig 50 százalékkal volt alacsonyabb. A horvát állampolgárok 20 millió euróval költöttek kevesebbet, mint a múlt héten ugyanezen a napon.

A bojkottra felszólító kezdeményezés az Európai Fogyasztói Központ által támogatott Hello, Inspector elnevezésű Facebook-csoportból indult, ehhez csatlakoztak a horvát fogyasztóvédelmi egyesületek, szakszervezetek és politikai pártok, valamint a gazdasági miniszter is támogatta a figyelemfelhívó megmozdulást.

Az Eurostat gyorsbecslése szerint tavaly decemberben az eurózónán belül a legmagasabb inflációs ráta Horvátországban alakult ki, 4,5 százalék a novemberi 4,0 százalék után. Egyes beszállítók pedig újabb áremeléseket jelentettek be az emelkedő nyersanyagárak miatt.