Leállással kezdi az új évet a K&H Bank. Átmeneti szünetelést és lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek 2026. január 10-én 22:00 órától január 11-én 06:00 óráig, amely érinti

a KH.hu-t,

a K&H e-bankot,

a K&H mobilbankot,

a K&H e-portfóliót,

a K&H e-posta és

a K&H Electra szolgáltatásait,

valamint az ezeken elérhető pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat is.

2026. január 16-án 23:00 órától január 17-én 07:00 óráig karbantartás miatt átmeneti szünetelés és lassulás lesz érzékelhető az alábbi szolgáltatásokban: