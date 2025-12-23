Leállással kezdi az új évet a K&H Bank. Átmeneti szünetelést és lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek 2026. január 10-én 22:00 órától január 11-én 06:00 óráig, amely érinti
- a KH.hu-t,
- a K&H e-bankot,
- a K&H mobilbankot,
- a K&H e-portfóliót,
- a K&H e-posta és
- a K&H Electra szolgáltatásait,
- valamint az ezeken elérhető pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat is.
2026. január 16-án 23:00 órától január 17-én 07:00 óráig karbantartás miatt átmeneti szünetelés és lassulás lesz érzékelhető az alábbi szolgáltatásokban:
- K&H SZÉP Kártya,
- 3D Secure,
- K&H e-bank,
- K&H mobilbank,
- K&H e-portfólió,
- K&H ePosta,
- K&H Electra, valamint
- a kh.hu weboldalon és aloldalain.
