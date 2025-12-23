2010 óta a nyugdíjak vásárlóértéke 25 százalékkal nőtt, az összegük a duplájára emelkedett – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára kedden az M1 aktuális csatorna reggel műsorában.

Zsigó Róbert közölte, a korábbi baloldali kormányok elvették a 13. havi nyugdíjat az idősektől, „az egekbe emelték a rezsi árát, gyakorlatilag kisemmizték őket". Emlékeztetett, 2010-ben a kormány megállapodott az idősekkel arról, hogy amíg nemzeti kormány van, addig megőrzik a nyugdíj vásárlóértekét.

Az államtitkár kiemelte, az idén, amikor az infláció a tervezettnél magasabb volt, novemberben nyugdíjkiegészítést fizettek, decemberben pedig már az emelt nyugdíjat kapták meg az idősek. Hozzátette, 2026-ban 3,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik a tizenharmadik havi nyugdíj mellett a tizennegyedik havi első heti összege is.

„Minden lehetőségünket és eszközünket az elmúlt 15 esztendőben arra használtuk, hogy megteremtsük az idősek biztonságát" – mondta Zsigó Róbert. Jelezte, az idősek 30 ezer forint értékű élelmiszerutalványt kaptak, valamint az árréscsökkentés és a rezsicsökkentés a nyugdíjasokat is segítik.

Az államtitkár szerint ezek az elért eredmények veszélybe kerülhetnek a Tisza Párt miatt, ha elvenné a tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíjat és a járandóságot megadóztatná, emellett az állami nyugdíjrendszert megszüntetné és ezzel elvennék a nyugdíjbiztonságot.

Az emberek nem lehetnének abban biztosak, hogy kapnak és ha kapnak, akkor mennyi nyugdíjat, mert az a tőzsdétől meg a pénzügyi alapok nyereségétől függene – tette hozzá.

Zsigó Róbert a Kossuth rádióban elmondta, a 2025-ös költségvetésben 7200 milliárd forint, a jövő évi büdzsében pedig 7700 milliárd forint van a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátásokra.

Eközben a reálbérek így alakultak: Reálbér növekedés (2010-2021): 75 százalékos emelkedés.



Reálbér növekedés (2010-2023): Körülbelül 65 százalékkal emelkedett a fizetések vásárlóereje.



Minimálbér (2010 vs. 2023): Több mint háromszorosára nőtt, ami jelentősen hozzájárult a reálbér emelkedéshez.



2020-2023: Ebben az időszakban a reálbérek nem mindenkinél nőttek, sőt csökkentek, de 2010-től visszatekintve pozitív a kép.



Összefoglalva, bár voltak ingadozások, 2010 óta a magyarországi fizetések reálértéke, azaz vásárlóereje, jelentős mértékben, nagyjából 65-75 százalékkal nőtt, felülmúlva az inflációt.

Jelenleg az átlagnyugdíj 240 ezer forint körül van, míg a KSH friss közlése szerint 2025 októberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 700 forint volt, 8,7 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. A nettó átlagkereset 482 400 forintot ért el, ez 10,0 százalékkal magasabb volt, mint 2024 októberében.