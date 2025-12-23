Kedden maradnak a felhők, kezdetben párás, ködös lehet az idő. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás előfordulhat. A mérsékelt keleti-délkeleti szél néhol megélénkülhet. Délután 5 fok körül alakul a hőmérséklet.

Kedden nem várható fronthatás, de marad a felhős, szürke idő, csak kisebb körzetekben süthet ki a nap a Dunától keletre. A nyirkosabb tájakon fokozódhatnak a kopásos eredetű ízületi bántalmak, melyek sokaknál napközben sem enyhülnek, emiatt sokaknál léphetnek fel ízületi bántalmak. Görcsös panaszok, hasi görcsök, fejfájás előfordulhat.

Szerdán egy mediterrán ciklon hatására sok lesz fölöttünk a felhő, de északon, északkeleten időnként elvékonyodhat a felhőzet, kisüthet a nap. Az ország délnyugati felén sokfelé várható eső, amely nyugaton, délnyugaton és a Bakonyban havas esőbe, havazásba vált át. Feltámad, sok helyen erős lesz az északkeleti szél. Kora reggel -1, +3, napközben 1-7 fokot mérhetünk, keleten lesz enyhébb, nyugaton hidegebb az idő.



Csütörtökön északkeleten várható napsütés, máshol még maradnak a felhők. Délen, délnyugaton még többfelé lehet csapadék, a havazás esélye nyugat felé haladva nő, keletebbre eső valószínű. Az északkeleti szelet eleinte többfelé kísérhetik élénk lökések, majd estére mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul.

Pénteken, karácsony második napján már országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Eleinte a Dunántúlon lehetmég több felhő az égen, de csapadék már nem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Hajnalban a legtöbb helyen fagyni fog, délután 1-6 fok valószínű.