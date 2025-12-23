Az októberben bezárt Gellért fürdő évente mintegy 4 milliárd forint bevételt termelt a BGYH számára. Vagyis ennek kiesése komolyan érinti a társaságot.

A fürdőt utoljára 2007-2008-ban újították fel, azóta viszont elavultak a vezetékek és a berendezések, és már csak részben biztosított a vendégkomfort

A fürdő felújítása önmagában mintegy 20 milliárd forintba kerülne, a megtérülését 8 évre becsülik. A BGYH összesen 60 millió euró, azaz körülbelül 20 milliárd forint értékben venne fel hitelt két banktól, amiből a Gellért mellett a Rác fürdőt és a Széchenyi termálrészlegét is rendbe tennék.

A Gellért a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Grouphoz tartozik, a fürdő és a hotel között jogi, tulajdoni és műszaki összefonódások is vannak.

A Fővárosi Közgyűlés noha megszavazta a hitelfelvételt, a kormány azonban a múlt héten indoklás nélkül nemet mondott rá. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a fürdőfelújítások megtérülnének, és gyarapítanák a város vagyonát, a BGYH szerint pedig biztonságosan vissza tudnák fizetni a hitelt.

A BGYH jelezte, hogy nem adja fel: amint lehet, újra benyújtják a hitelkérelmet, addig pedig változatlanul haladnak az előkészítő munkálatok.

