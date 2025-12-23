Az ALDI Magyarország Budapest XIII. kerületében, a Pannónia utcai áruháza parkolójában rendezte meg első adventi vásárát 2025. december 19–21. között, amelyen több ezren vettek részt – közölte az üzletlánc.

A vásáron több mint 5,5 millió forintos bevétel gyűlt össze, amelyet a vállalat teljes egészében a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek ajánlott fel, ebből pedig mintegy 44 ezer élelmiszercsomagot állítanak össze a rászorulók számára.

Azt írják, idén az Aldi mintegy 1650 tonna élelmiszert adott át az áruházakból az Élelmiszerbanknak és közel 150 tonnát a biatorbágyi központi raktárból, összesen több mint 3 milliárd forint értékben.

Ezen felül az együttműködés részeként hét városban tizennégy karácsonyfát, díszeket és élelmiszercsomagokat és felajánlott a rászorulóknak.