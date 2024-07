Emelkednek az alapvető élelmiszerek árai, miután július elsejétől megszűnt az egymilliárd forintnál nagyobb bevételű kereskedőknél, így minden áruházláncnál több mint egy éven át alkalmazott inflációletörő intézkedés, a kötelező akciós rend.

Ezzel az alaptermékek mintegy húsz csoportjában mától már nem kell az üzleteknek hetente több, napi fogyasztású árucikket hatósági kedvezménnyel adniuk, hanem a cégek újra maguk határozhatják meg, hogy mikor, milyen terméket kínálnak olcsóbban.

Az Economxnak nyilatkozó kereskedők üdvözlik a számukra veszteséget okozó árszabályok eltörlését, míg a vásárlók inkább aggódnak, hogy mostantól kevesebb termék kerülhet a kosárba.

Megnéztük néhány láncnál, hogy az új időszak kezdetén miként változnak a fogyasztói árak és a kínálat, és mit szólnak ehhez a fogyasztók.

Megszűnt a hatósági árszabályozás

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a múlt héten közölte, hogy a kormány leszorította a kétszámjegyű háborús inflációt, ezért júliustól vége a családok vásárlásait támogató, kötelező akciózásnak.

Eszerint június végéig úgy kellett értékesíteni több alapterméket, hogy azok árai a megelőző hónapban jellemző legalacsonyabb árnál 10, illetve 15 százalékkal volt alacsonyabb.

A kötelező akciózással a vásárlók a 2022-től elszabadult fogyasztói áraknál olcsóbban juthattak élelmiszerekhez, például kenyérhez, húsokhoz, tejtermékekhez, tésztákhoz, gyümölcsökhöz, zöldségfélékhez.

A szabályozott körbe a korábbi árstopos termékek is beletartoztak, amiket beszerzési áron, illetve akciózva kellett eddig értékesíteni – az intézkedés megszűnésével ezek árai is emelkednek.

Így fokozatosan drágább lesz a

kristálycukor

búzafinomliszt (BL 55)

finomított napraforgó-étolaj

házi sertéscomb

csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég

2,8 százalék zsírtartalmú UHT tehéntej

tyúktojás

étkezési burgonya (kivéve újburgonya) is.

NGM: csökkent az infláció, nő a fogyasztás

Az NGM szerint azért nincs már szükség a kötelező akciózásra, mert tavaly nyár óta elérte küldetését: az élelmiszerinfláció éves alapon az elmúlt hónapokban 1 százalékra mérséklődött, ami májusban már az árakon is meglátszott. Eközben a reálbérek újra nőnek, így több pénz jut a vásárlásokra, ami érezhető a bolti fogyasztáson.

Igaz, hogy az első félévben a lakosság kiadásait óvatos lendület kísérte, mert a bővülő jövedelmek mellett is a családok csak fokozatosan merik egyre jobban kinyitni a pénztárcájukat.

A piac viszont arra számít, hogy az akciók megszűnésével sem torpan meg a forgalom növekedése, hanem az év végéig egyre látványosabb lesz.

Örülnek a cégek, de még titkolóznak

A könnyítés a kereskedőknek kedvező, főként amiatt, hogy már nem kell az érintett termékeket veszteséggel árulniuk.

Megkeresésünkre az áruházláncok képviseletében az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) közölte: üdvözlik a kormányzat döntését, hiszen a gazdaságpolitikai lépések eredményre vezettek az infláció és a reálkeresetek tekintetében.

Szerintük az akciózás megszüntetésével a magyar beszállítók is nyerhetnek, mert javulhat a termékpályák kiszámíthatósága és így több, hosszú távú beszállítói együttműködés születhet.

Mivel megszűnik a kötelezettség az egyes termékek veszteséges forgalmazására, a vállalatok a felszabaduló forrásokat fejlesztésekre fordíthatják – jelezte az OKSZ az Economxnak.

Konkrétumok nélkül hozzátették: továbbra is készülnek akciózásokra, de visszaállnak a „normál” rendre, vagyis azt, hogy mely termékeknél lesznek diszkontárak, a mindenkori kereslet, kínálat határozza meg.

Ráadásul, a kötelező rendszerbe bevont termékek többsége azelőtt is árengedményes volt, ez várhatóan folytatódik az éles verseny miatt. Az is elképzelhető, hogy bizonyos élelmiszerek olcsóbbak lehetnek, például, ha egy kereskedő talál a jelenleginél is kedvezőbb beszerzési forrást – jegyezték meg.

A vásárlók megtartása a cél

Mivel a szövetségnél nem sokat árultak el a láncok árazási terveiről, külön is megkérdeztük a cégeket, ám az új piaci versenyhelyzetben csak az Auchan vállalta a válaszadást.

Lapunkkal közölték: üzletpolitikájuk hosszú távon is a vásárlóerő megtartását tartja szem előtt, amelynek érdekében eddig is folyamatosak voltak az akciós ajánlatok.

Tavalyhoz képest idén több mint hétezer termékünk lett olcsóbb, ezen felül hetente-kéthetente változó összetételben összesen háromezer terméket adunk OkAuchan áron, ahol a kedvezmény mértéke 15 és 40 százalék közötti – jelezte az Auchan.

Drágulás az egyéb árucikkeknél

Vásárló legyen a talpán, aki mostantól rendszert lát az árak alakulásában, mindenesetre a szemfüleseknek már az elmúlt héten feltűnt néhány érdekesség.

Olvasóink jelezték, hogy például több szupermarketben egyik napról a másikra megemelkedett néhány olyan termék ára, amelyek nem tartoztak az árszabályozás alá.

Volt, aki az egyik láncnál egyes csokoládék, kekszek, kávék és konzervek esetén tapasztalt több tíz vagy több száz forintos áremelkedést, de akadt olyan is, aki a múlt hét második felében sajtért, állateledelért, péktermékért vagy üdítőitalért kellett többet fizessen, mint aznap, amikor az akciózás eltörlését bejelentették.

Emellett, a múlt szombaton többfelé – láthatóan átmenetileg – hiányoztak a kínálatból a szintén olcsóbb árfekvésű, saját márkás termékek, míg az is jellemző megfigyelés volt, hogy a még érvényes akciós rendbe tartozó élelmiszerekből sokan a szokásosnál többet tettek a kosárba, felkészülve a hétfőtől várt áremelésekre.

Plusz munkát adott az átárazás

Az intézkedés következtében a bolti dolgozóknak is akadt plusz munkája a hétvégén.

Az áruházakban és a kisebb, önálló üzletekben jellemzően vasárnap este, vagy szombaton zárás után kellett a polcokon, pultokban lecserélni azokat az akciós árakat, amelyek a hétfői nyitásra megváltoztak.

Az új összegekről azonban – elmondásuk szerint – a dolgozókat sem tájékoztatták előre, hanem a digitális rendszerekben automatikusan érkezett mára a frissítés, a kézi árazásoknál pedig az utolsó hétvégi működési nap végén értesültek.

Megmaradt a heti kedvezmények nagy része

A könnyítés első napján megnéztük négy láncnál (Aldi, Penny, Tesco, Spar) az árakat és a kínálatot a kezdeti tendencia feltérképezésére.

Összességében úgy tapasztaltuk, hogy a legtöbb helyen megmaradtak a vasárnap még hatósági akcióval kínált árucikkek és a reklámújságok aktuális ajánlatai, a Sparnal és a Pennynél minden termék esetében.

Az Aldiban és a Tescoban akadt pár, kisebb eltérés.

Így az Aldi újságban reklámozott TV paprika a lánc egyik csepeli üzletében száz forinttal olcsóbban volt kapható, a kedvezményes paradicsomot és csomagolt pogácsát viszont nem találtuk a kínálatban.

Továbbá, a 749 forintért hirdetett, vákuumcsomagolt csirkeszárny a boltban hétfőn 899 forintba került, míg az akciós sertéskaraj vagy például a laktózmentes UHT tej és a márkás joghurt ára tartotta magát.

Elnézést kértek a pénztárnál

Egy Tesco szupermarketben is jobbára stimmeltek az éppen futó, heti akciók a helyi kínálattal, bár néhány engedményes árucikk hiányzott a hűtőpultból.

Meglepő jelenet volt, amikor a bejártnál is nagy plakáton reklámozott alaptermékek közül egy vásárló csalódását fejezte ki a pénztárosnak, mert a saját márkás élelmiszerek közül a napraforgó étolajért az akciós 435 forint helyett 649-et kell volna fizetnie, a cukorért 299 helyett 399 forintot, míg a búzafinomlisztért 139 helyett 199-et.

A bolti dolgozó erre azt mondta, hogy elnézést kér, de ezeknél a termékeknél már nem érvényesek az akciós újság árai, esetleg a nagyobb hipermarketekben.

A vásárlók egyelőre kivárnak

Segítséget jelent, hogy az online árfigyelő változatlanul éberen üzemel, ami az erősödő árversenyben továbbra is kapaszkodót nyújt az akcióvadászoknak.

Legalábbis ebben bízik az Economxnak nyilatkozó vásárlók egy része, akiket az üzletekben szólítottunk meg.

Egy középkorú férfi például kifejtette, hogy hallott már az intézkedésről, ezért a hétfői nyitás után azért jött körülnézni a kedvenc boltjába, hogy felmérje az áremeléseket.

Mint fogalmazott, szerinte nem az a kérdés, hogy lesz-e drágulás, hanem az, hogy mekkora.

A fizetésem januárban 18 ezer forinttal nőtt, de azóta többe kerül a megélhetés: több az internet, a telefon díja, többet fizetünk az utazásért és az iskoláztatás is sokba kerül.

Rászoktunk, hogy figyeljük az akciókat, így két fizetésből, egy gyerekkel eddig nagyjából kijöttünk a hó végéig. Most attól tartunk, hogy – mivel a bevételeink nem nőnek – az áremelésekkel kevesebb minőségi ennivalót tudunk majd venni – mondta.

Az akciós reklámújsággal a kezében egy idősebb asszony hasonlóképp arról beszélt, hogy félő, hamarosan eltűnnek az olcsóbb árak, pedig nem mindegy, mennyi termék fér bele a nyugdíjába. Ezért inkább most veszi meg azokat az élelmiszereket, amiket még akciósan kínálnak.

Az online árfigyelő jó, mi használjuk, ráadásul bebizonyította, hogy a láncok korábban túláraztak nem egy terméket – mutatott rá egy fiatal pár.

Szerintük a verseny miatt továbbra is érdemes követni az árösszehasonlítást, azonban lehet, hogy az érdemben már nem fog nyomást gyakorolni a cégekre, hogy legalább az alapcikkek áraival ne szálljanak el.