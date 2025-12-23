Cikkünk frissül...

A kormány a mai ülésén tárgyalt a január elsején életbe lépő intézkedéseiről. Elsősorban és döntően jó hírnek nevezte Gulyás Gergely, hogy teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, emellett életbe lép a 30 év alatti anyák adómentessége, a 40 év alatti édesanyák esetén pedig ez akkor van így, ha két gyereket vállaltak, a háromgyerekes anyáké pedig az idén októberben hatályba lépett. 2027. január 1-jén ezt ki akarják bővíteni majd, egy házaspár másik tagja igénybe veheti a családi adókedvezményt – sorolta a Miniszterelnökséget vezető miniszter az év – várhatóan – utolsó Kormányinfóján. Bár arra sem számított senki, hogy ma még összeül a kormány, az erről szóló információt tegnap tették közzé, így a média is akkor értesült a sajtótájékoztatóról.

A minimálbéremelésről és a garantált bérminimum összegéről szóló korábbi megállapodás is törvényerőre emelkedett, előbbi 322800 forint lesz január 1-től, utóbbi pedig 373200 forint – tette hozzá a miniszter, de a felsorolásban megemlítette az alanyi áfamentesség emelését, a 90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot és fix 3 százalékos hitelprogramot, amelyet a kis- és középvállalkozásoknak indítottak, és azt, hogy februárban a 14. havi nyugdíjemelés első heti részletét februárban kézbesítik az időseknek a 13. havi nyugdíjjal egyidőben.

Gulyás Gergely azt is elmondta, folytatódik a tanárok béremelése, Magyarország ugyanis 2030-ig vállalta, hogy a diplomás átlagbér 80 százalékára emeli a pedagógusok bérét, ez ebben az évben meg is történt, ezzel megduplázódtak a bérek. Ezzel a tanári átlagbér 936 ezer forintra emelkedik.

A közigazgatásban is 15 százalékos emelés várható, és az igazságügyi alkalmazottak is többet kapnak, ez a bíráknál két év alatt 50 százalékos emelést jelent, a következő lépés 2026. január 1-jén fog megtörténni. A fogalmazók 89 százalékos, a bírósági alkalmazottak keretében 100 százalékos béremelésre kerül és került sor.

Meghallgatták a miniszterelnök tájékoztatását az uniós csúcsról, amelynek legfontosabb témája a háborús kölcsön volt.

Az Economx kérdésére elmondta, az amerikai védőpajzsról szóló tárgyalásokat a külügyminisztérium folytatja, a kapcsolatfelvétel az amerikaiakkal megtörtént, de az érdemi tárgyalások jövő évre maradnak.

„Nem arról van szó, hogy ne tartanánk igényt az utolsó eurócentre is Brüsszeltől” – tette hozzá Gulyás Gergely, aki megerősítette, hogy a következő költségvetésről tárgyalni sem hajlandóak, ha nem kapják meg azt, ami nekünk abból jár. Mint mondta, hétéves költségvetést elfogadni csak egyhangúan lehet, szerinte a következő választás után lesz ennek az ügynek megoldása.

Azt mondta, hogy nem az uniós pénzeket akarják kiváltani az amerikai védőpajzzsal, ez egy pénzügyi garancia.

Az Európai Bizottság a miniszter szerint a magyarországi választást várja, és hogy „az ő megbízottjaik nyerjenek”.

„A forint szerintem 25 forinttal erősebb, mint egy évvel ezelőtt ilyenkor”

– felelte arra, hogy az utolsó kormányinfó idején 4 forintot esett a forint árfolyama.

Az orosz gáz vásárlásáról elmondta, 2027 októberétől szüntetné meg az EU azt a tagállamok között, de mi ezt nem tudjuk támogatni. A miniszter szerint addig azonban sok időnk van. Úgy véli, közel van a béke, ami új helyzetet idézne elő ebben. Gulyás Gergely szerint régóta készülnek arra, hogy ne függjünk senkitől és semmitől.

Meg akarjuk tartani a szabad döntés jogát, ezért állunk jogi vitában az EU-val.

A tegnapi fuvarozók által szervezett demonstrációról elmondta, itt nem a fuvarozók és a kormány vitája folyik, hanem a kistelepülésen élők – ők hárommillióan vannak – védelme. A fuvarozók sokszor a kis településeket választják, az ÉKM-nek a célkitűzése, hogy ezt megszüntesse – fogalmazott.

Gulyás Gergely arról, hogy a múlt héten a brüsszeli uniós csúcson sikerült megakadályozni, hogy a befagyasztott orosz vagyon Ukrajnába kerüljön, azt mondta, ha más országok azt látják, hogy Európában vagyonokat lehet zárolni, és felhasználni akkor máshova viszik a pénzt, például kínai vagy arab befektetők.

Úgy fogalmazott, a befagyasztott vagyon felhasználásának semmilyen nemzetközi jogi alapja nincs, ezzel egész Európa veszített volna.

„Egész egyszerűen egy, a háborúban részt nem vevő országban elhelyezett pénzek befagyasztása még csak-csak, de az államosítása, elkobzása, ennek semmi alapja nincsen”

– mondta. Szerinte a legtöbbet a belgák nyertek volna ezen, de a józan ész, a belgák, olaszok, franciák el tudták érni, hogy ne sikerüljön Európa pénzügyi hitelességét lerombolni.

A közép-európai érdekérvényesítés fontos számunkra.

Gulyás Gergely a V4-ekkel kapcsolatban azt mondta, Szlovákiában és Csehországban olyan kormányok vannak, amelyek úgy gondolkodnak, mint mi, Lengyelországban is történt már egy fél fordulat, ezért jól állunk. Vannak közös érdekeink és céljaink, ezeket legjobb, ha együtt érjük el – tette hozzá. A lengyel kapcsolatokban fordulatot vár, egy következő kormánnyal talán gördülékenyebb lehet az együttműködés.

A Mercosur-szerződésről elmondta, hogy az olyan versenyt hozna létre, amely az európai gazdák számára nem lenne kedvező. „Akikkel versenyeznünk kellene, sokkal kevésbé szigorú élelmiszer-szabályozások mellett dolgozhatnak” – fogalmazott.

A megállapodás aláírását szerinte az Európai Bizottság át akarja erőszakolni a tagállamokon. Most blokkoló kisebbség volt az aláírással szemben.

Gulyás Gergely az új KRESZ-szel kapcsolatban elmondta, hogy a társadalmi egyeztetés előttük áll, az érdekképviseleti szervekkel már megtörtént az egyeztetés.

Budapest fizetésképtelenségéről röviden annyit mondott, a főváros maga dönt a gazdálkodásáról, a tartozásaikat kiegyenlítették feléjük, és kiegyenlítik a jövőben is. „Ők azonban nem így tesznek. Azt csak ők tudják, hogy mire van pénzük, és mire nincs. Nem jelezték felénk, hogy fizetésképtelenek, ami járt nekik, azt megkapták" – mondta a miniszter.

A kötelező oltásokkal kapcsolatban Gulyás Gergely kijelentette, a protokollok rendben vannak. A miniszter szerint az orvosokat nem jó, ha beperlik, mert ne járjon bíróságra az orvos ahelyett, inkább a betegeivel foglalkozzon, ezért elfogadtak egy olyan módosítást, amely szerint a fenntartót, a járási hivatalt lehet beperelni, ha valaki nem ért egyet a protokollal.