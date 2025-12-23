Az FDA jóváhagyásával a Novo Nordisk egy 25 milligrammos szemaglutid tablettát hozhat forgalomba, ami ugyanaz a hatóanyag, mint ami az Ozempic és a Wegovy injekcióiban is megtalálható. A Novo Nordisk-nek már van egy szájon át szedhető szemaglutid-tablettája, a Rybelsus, amely a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére alkalmas.

A Reuters szerint a lépéssel javulhat a Novo Nordisk helyzete, a vállalat ugyanis nehéz éven van túl: részvényeinek értéke zuhant, nyeresége csökkent és a súlycsökkentő Wegovy injekció értékesítése is visszaesett a konkurens Eli Lilly-vel folytatott verseny és a gyógyszerkészítmények nyomása miatt.

A bejelentést követően a Novo Nordisk amerikai tőzsdén jegyzett részvényei 8 százalékkal emelkedtek, míg az Eli Lilly részvényei egy százalékkal estek vissza.

Megcélozták a tűtől rettegőket a fogyasztószerek gyártói

Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább. Sokan rettegnek a tűszúrástól, injekció, oltás sem jöhet szóba náluk. Viszont köztük is vannak elhízottak, túlsúlyosak, akik már emiatt kialakult társbetegséggel küzdenek. Most őket akarják kiszolgálni a fogyasztószereken világelsővé vált gyógyszeripari óriások. Már ennek az évnek a végén piacra kerülhet a tabletta formátum.