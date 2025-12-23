A kamionos tüntetés szervezője, Orosz Tibor kedden egy hosszú videóban értékelte a demonstrációt. Úgy látja, sikerült bebizonyítani azt, hogy egy cél érdekében képesek kiállni magukért és minden magyar emberért. Egyúttal megköszönte mindenkinek, aki részt vett a megmozduláson és elnézést kért azoktól, akiket az negatívan érintett.

Orosz elárulta azt is, hogy hétfőn bementek az Építési és Közlekedési Minisztériumba, ahol Lázár János miniszter kabinetfőnöke, valamint egy helyettes államtitkár átvette a 12 pontos követeléseiket. Emellett pedig ígéretet kaptak arra, hogy rövidesen érdemben reagál a tárca a követelésekre, és tárgyalni fognak velük.

Orosz azt is mondta a videójában, hogy amennyiben rövid időn belül nem lesz érdemi változás, akkor januárban „ennél nagyobb osztályfőnöki értekezletet” tartanak. A mostani megmozdulást részben sikernek tartja, mert a kormányzattal való közvetlen egyeztetés elkezdődött, de a követelések teljesítése még kérdéses.

Háborút egyelőre nem nyertünk, de csatát igen

– írta.

A tüntetés kiváltó oka az volt, hogy az ÉKM január elsejétől 50 százalékkal emelte volna az útdíjakat, melyet később 35 százalékra mérsékelt.

Bár a tárca azt kommunikálta, hogy a megállapodást valamennyi fuvarozó szervezet aláírta, a tüntetés szervezői ezt nem így látják, mivel az emelés sok vállalkozást tönkretenne, a magasabb költségek pedig a fogyasztókra is áthárulnának, és negatívan hatnának a magyar gazdaságra.