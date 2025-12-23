A szeptember elsején debütáló Otthon Start első 100 napja alatt mintegy 15 ezer szerződést kötöttek a bankok és hasonló mennyiségű igénylés lehet még folyamatban. Száz nap alatt nagyságrendileg 500 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a bankok – írja elemzésében a Bankmonitor, miután cizelláltabb adatok jelentek meg a támogatott konstrukcióról.

A fix 3 százalékos lakáshitel keretében átlagosan 34 millió forint összegű hitelt vesznek fel, az átlagos futamidő 21,5 év. Három százalékos éves kamat mellett ez azt jelenti,

átlagosan 178 979 forint törlesztőt vállalnak be az igénylők.

Idén augusztusban a használt lakásvásárlási célú piaci lakáshitelekből átlagosan 19,8 millió forintot vettek fel a magyarok, az átlagos futamidő 19,4 év volt. Évi 7 százalékos kamatot feltételezve az adósok által bevállalt átlagos törlesztőrészlet 155 701 forint.

Ebből pedig az következik, hogy

több mint 14,95 százalékkal magasabb törlesztőt vállalnak be az Otthon Start igénylői, mint a korábbi használt lakás vásárlási célra igénylő adósok.

Ám ahhoz, hogy a 19,8 millió forintos piaci hitel törlesztője megegyezzen az átlagos Otthon Start törlesztőjével, durván 8,90-9,00 százalékos hitelkamat kellene, márpedig ma ennél még a rosszabb ajánlatok is kedvezőbbek.

A portál szerint két alapvető oka lehet a magasabb törlesztő bevállalásának:

A magyarok a jövedelmüket nagyobb mértékben hajlandók leterhelni. Sokan azt gondolhatják, ha az Otthon Startról lemaradnak, sosem lesz saját lakásuk.

Lehetséges, hogy a program indulásakor a magasabb jövedelműek léptek ki a hitelpiacra. Ez is elképzelhető, mert a kedvező kamatszint akár egy befektetési célú lakásvásárlást is indokolttá tehet.

Abból indultak ki, hogy egy „átlagos” magyar fiatal veszi fel a kölcsönt: a 30-39 éves korosztály 2025. első három negyedévében átlagosan nettó 492 474 forintot keresett. Ennek a jövedelemnek nagyságrendileg a 31,62 százalékát viszi el a korábbi átlagos piaci hitel törlesztője, míg 36,34 százalékát viszi el az átlagos otthon startos törlesztő. Ez durván 5 százalékponttal magasabb kifeszítettséget jelent. Ez a terheltség pedig még messze van az 50 százalékot engedő jogszabályi korlátoktól.

Emellett az igénylők közel fele házas, a kérelmezők 8 százaléka pedig a szülőjét is bevonná adóstársnak. Ezen igényléseknél nagy eséllyel több mint egy fizetést terhel meg a kölcsön törlesztőrészlete.

Az év első felében az új lakáshitelek mintegy 70,7 százalékánál az adósok jövedelmének a 40 százalékát nem haladja meg a hitel törlesztőrészlete. Azaz pillanatnyilag komoly rendszerszintű problémát nem hordoz ez a mutató. Persze változatlan – vagy épp csökkenő – jövedelem mellett a magasabb törlesztő bevállalása óvatosságra intheti az adósokat és a felügyeletet egyaránt.

A megjelent adatok szerint az Otthon Start hitelt igénylők átlagéletkora 34 év, a hiteligénylők 80 százaléka 40 év alatti. Azaz hivatalosan valóban a fiatalokat vonzhatja leginkább az OSP. Ugyanakkor az MNB adatai alapján 2025. első félévében a lakáshitelt igénylők medián életkora 38 év volt, ami már négy évvel öregebb korosztályt jelent. Az idei első félévben a lakáshitel igénylők 71 százaléka legfeljebb 44 éves volt igényléskor.

Úgy fest, az adósok a kedvező lehetőségre akár magasabb törlesztő bevállalásának árán is, de lecsapnak. Bankmonitor szakértői szerint fontos, mindenki akkora törlesztőt vállaljon be, ténylegesen elbír a fizetése, jövedelme.

