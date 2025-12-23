Utcára vonultak tegnap a fuvarozók, akik nem értettek egyet az útdíjemeléssel. A demonstráció egyik szervezője, Orosz Tibor kijelentette: a tüntetők az MKFE és az útdíjtörvény teljes átgondolását, utóbbi eltörlését, valamint érdemi egyeztetést követelnek az Építési és Közlekedési Minisztériummal, és jelezték, hogy eredmény hiányában a tiltakozást folytatják.

Hozzátette, hogy az elmúlt két–három hétben Magyarország szinte összes vállalkozójával beszélt, és mindenki támogatta a kezdeményezésükben.

Itt van egy anomália, ha nem az volt a cél a Közlekedési Minisztérium részéről, hogy többletbevételhez jusson a magyar kormány, akkor ezt máshogy is meg lehetett volna oldani. A kommunikáció az az, hogy egy szintre kell hozni az autópályát és a főutaknak a díjszintjét, és akkor a fuvarozó inkább az autópályát választja. Akkor csökkentsük az autópálya díjat a főút szintjére, és akkor ugyanott vagyunk, és nem okozunk ezzel ekkora káoszt

– fogalmazott. Hozzátette, azt kérték, hogy a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete gondolja át az eddigi munkáit, álljanak fel, és a szervezet alakuljon teljesen újra.

Ha megegyezés született volna, akkor nem lenne itt 3-4-5 ezer kamion, nem tudjuk a számot, de rengetegen vagyunk

– mondta, és egyben bejelentette, egy mindentől független új szervezet megalapításáról döntöttek az elmúlt két hétben, annak szervezése megkezdődött.

Volt egy pillanat. Az utolsó pont, amikor finoman szólva az MKFE átb*szott minket – magyarázta annak okát, hogy miért van szükség másik érdekvédő szervezetre. Jóhiszeműséget feltételeztek az MKFE részéről az elmúlt két hétben, ígéretek voltak, megbíztak bennük, de nem kellett volna.

„Engem péntek délután 5 órakor a főtitkár felhívott a minisztériumból, elmondta, hogy mi lenne ez az ajánlat. Én arra azt mondtam, hogy mi ezt nem fogadjuk el. Nem is fogadtuk el, látható itt az eredménye, mégis aláírták”.

Az emelés teljes eltörlését követeljük. Míg ez nem lesz meg, nem hagyjuk abba. Az emelés minden magyart érinteni fog, óriási áremelést jelent – mondta Orosz Tibor.