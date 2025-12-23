A Magyar Nemzeti Bank 42 millió forint bírságot szabott ki egy magánszemélyre, aki jegybanki engedély nélkül gyűjtött pénzt befektetési ígéretekkel – közölte az MNB kedden az MTI-vel. Az ügy súlyára tekintettel az MNB már az eljárás során feljelentést tett az illetékes nyomozó hatóságnál.

A jegybank vizsgálata szerint az érintett értékpapírokba, devizapárokba, kriptovalutákba és forex ügyletekbe történő befektetések lehetőségével csábította a magyar magánszemélyeket. A befektetők több száz millió forintot adtak át neki.

A konstrukció kezdetben egyszerű volt: a pénz átvételéről átvételi elismervények, később megbízási szerződések készültek. A magánszemély az átvett összegekre tőkegaranciát vállalt, és havi 2,5-6 százalékos hozamot ígért, esetenként pedig szóban akár havi 7 százalékot is.

A vizsgálat azonban feltárta, hogy a tényleges kereskedés legfeljebb a kezdeti időszakra korlátozódott, később az átvett pénzek jelentős részét saját életvitelére fordította. Ezt a magánszemély saját bevallása is megerősítette.

Az MNB megállapítása szerint a tevékenység leplezett nyilvános forrásgyűjtésnek minősült. A magánszemély üzletszerűen, vagyonszerzési céllal, előre meg nem határozott befektetői körben, rendszeresen végezte az engedélyköteles pénzügyi tevékenységet.

A jegybank ismét felhívta a figyelmet arra, hogy befektetés előtt érdemes ellenőrizni, hogy a szolgáltató rendelkezik-e a szükséges engedéllyel és szerepel-e az MNB nyilvántartásában. További tájékoztatás kérhető Budapesten az MNB ügyfélszolgálatán, vidéken a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodákban, illetve a jegybank honlapján.