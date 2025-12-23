A Magyarországon mintegy 20 ezer vállalkozás kártyaelfogadó (Teya lime POS) terminálját üzemeltető Teya Magyarország adatfeldolgozása a 2025. karácsonyi időszakot megelőző teljes naptári év vonatkozásában az alábbiakat mutatta:

A magyarok átlagosan 8,12 százalék borravalót adnak a kereskedelmi egységekben.

Az év valamennyi időszakára jellemző módon a szórakozóhelyeken (klubokban, kocsmákban) magasabb, mintegy 9,45 százalék borravalót hagyunk, míg az éttermekben, kávézókban ennél kevesebbet (8,5 százalék).

2025 teljes évet vizsgálva júliusban adtuk a legtöbb, 11 százaléknál magasabb borravalót a vendéglátó helyeken, az év többi időszakában ez az érték átlagosan 6 és 10 százalék között alakult a teljes vizsgált tranzakciók havi átlagának tekintetében.

Érdekesség, hogy az év folyamán a legalacsonyabb borravalót (~7 százalék) tipikusan az év végén, illetve év elején (Október-December, Január-Február), míg a legtöbbet (~9 százalék) a nyári hónapokban (Június, Július, Augusztus) adjuk.

A Teya Magyarország 2020 óta aktív része a magyar kártyaelfogadási piacnak. A kkv-k választása alapján a hazai kártyahasználók egyre gyakrabban találkozhatnak a Teya lime színű termináljaival a vendéglátóipari és a kiskereskedelmi egységekben is. 2025 decemberében a Teya közel 2000 vendéglátással foglalkozó szolgáltatónál járult hozzá modern fizetési technológiájával a helyi vállalkozások fejlődéséhez.

„A borravaló kérdése ma már messze túlmutat egy egyszerű udvariassági gesztuson: a fogyasztói szokások szerves részévé vált. A szervizdíj elterjedése, a digitális fizetések mindennapossá válása, a generációk eltérő elvárásai, valamint a rekordokat döntő turizmus együttesen alakítják át azt, ahogyan a vendégek a borravalóra tekintenek. Nem meglepő tehát, hogy miközben egyesek számára a borravaló továbbra is ismeretlen vagy a szervizdíjjal összemosott tétel, egyre többen tudatos, mérlegelt és teljesen opcionális gesztusként tekintenek rá. A Teyánál úgy gondoljuk, hogy a minőségi szolgáltatás önmagáért beszél. Éppen ezért, ha egy kereskedelmi egység célja a borravaló mértékének növelése, az első és legfontosabb feladat minden esetben a szolgáltatás színvonalának emelése. Ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy a vendégek valódi szabadságot kapjanak abban, miként és milyen mértékben fejezik ki elégedettségüket. A mi feladatunk az, hogy ehhez minden helyzetben egyszerű, átlátható és korszerű technológiai megoldásokat kínáljunk” – fogalmazott Dencz Bálint Ákos, a Teya Magyarország ügyvezető igazgatója.

A fizetési technológiák gyors terjedésével a borravaló kezelése a kereskedelmi egységek számára stratégiai kérdéssé vált.

„Magyarországon a vendégek legtöbbször 5–10 százalék közötti borravalót hagynak, ami összhangban van az általunk látott adatokkal. Ez a mérsékelt hazai normaszint harmonizál a közép-kelet-európai régióval, ugyanakkor jelentősen alacsonyabb az Egyesült Államokban mért 15-20 százalékos iparági átlagoknál. A nemzetközi tapasztalatok szerint a túl tolakodó, egymás után felbukkanó és nehezen továbbléphető borravaló promptok hozzájárulnak az úgynevezett „tipping fatigue” érzéséhez; ezzel szemben a jól megtervezett POS-élmény — például szabadon választható százalékok, nulla vagy »egyéb összeg« mező és az egyértelmű, transzparens felület— növeli a konverziót és csökkenti az elégedetlenséget” – tette hozzá Arvithis Georgios, a Teya Magyarország pénzügyi vezetője.