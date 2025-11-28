céginfó.hu

Az online piactér pörgeti az ízesített e-cigaretták forgalmát, ez pedig senki nem jó

Bár a jogszabályi környezet 2020 óta egyértelműen tiltja, a feketepiacon továbbra is tömegesen elérhetők az ízesített e-cigaretták. Az illegális webshopok árletöréssel és a szabályozás megkerülésével jelentős kihívást okoznak a hatóságoknak és a legális piaci szereplőknek egyaránt.
Economx, 2025. december 23. Fotó: Economx

Az utcákon tapasztalható trendek azt mutatják, hogy a szigorú szabályozás ellenére megtalálhatók a különféle ízesített elektromos cigaretták, közismert nevükön a vape-ek. A jelenség gazdasági és jogi háttere azonban jóval összetettebb annál, mint amit az átlagfogyasztó lát.

Fontos tisztázni a jogi helyzetet: Magyarországon 2020 májusa óta tilos az ilyen típusú, ízesített elektronikus cigaretták forgalmazása. A Nemzeti Dohányboltok – mint a dohánytermékek kizárólagos értékesítési pontjai – ezeket a termékeket nem árusíthatják. A piac azonban utat tört magának: a keresletet illegális csatornák, elsősorban külföldi üzemeltetésű vagy lenyomozhatatlan online webáruházak elégítik ki.

A kialakult helyzet nemcsak közegészségügyi, hanem komoly piacfelügyeleti kockázatot is jelent. A témában Gál Csongor beszélgetett Győrfi Pál egészségszakértővel  és Hajdu Mártonnal,  iparági szakértővel, akik rámutattak: az ellenőrizetlen forrásból származó termékek terjedése komoly kihívás elé állítja a hatóságokat.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.

