Az online piactér pörgeti az ízesített e-cigaretták forgalmát, ez pedig senki nem jó

Az utcákon tapasztalható trendek azt mutatják, hogy a szigorú szabályozás ellenére megtalálhatók a különféle ízesített elektromos cigaretták, közismert nevükön a vape-ek. A jelenség gazdasági és jogi háttere azonban jóval összetettebb annál, mint amit az átlagfogyasztó lát.
Fontos tisztázni a jogi helyzetet: Magyarországon 2020 májusa óta tilos az ilyen típusú, ízesített elektronikus cigaretták forgalmazása. A Nemzeti Dohányboltok – mint a dohánytermékek kizárólagos értékesítési pontjai – ezeket a termékeket nem árusíthatják. A piac azonban utat tört magának: a keresletet illegális csatornák, elsősorban külföldi üzemeltetésű vagy lenyomozhatatlan online webáruházak elégítik ki.
A kialakult helyzet nemcsak közegészségügyi, hanem komoly piacfelügyeleti kockázatot is jelent. A témában Gál Csongor beszélgetett Győrfi Pál egészségszakértővel és Hajdu Mártonnal, iparági szakértővel, akik rámutattak: az ellenőrizetlen forrásból származó termékek terjedése komoly kihívás elé állítja a hatóságokat.
A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.
