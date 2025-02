A montenegróiak is beleállnak, bojkottálják a vásárlást

Miután Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában is a nagy élelmiszerláncok bojkottjára szólították fel az embereket a fogyasztóvédelmi szervezetek és az ellenzéki pártok, most a montenegróiak is csatlakoznak. Úgy vélik, a nagy cégek egyezséget kötöttek egymással arról, hogy magas árakat szabjanak meg, ez pedig negatív hatással jár az emberek életszínvonalára. A horvátoknál sikeres volt a hasonló akció.