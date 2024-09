Orbán Viktor hároméves terve: ezt szánja a magyaroknak

Orbán Viktor is kívánatosnak tartja: már megkezdődtek a tárgyalások a minimálbérről és a garantált bérminimumról. Ám nem ez volt a múlt hét egyetlen jó híre: megfizethető benzinre is van kilátás hosszú távon, ahogy jó eséllyel a televíziózás is egy magasabb szintre kerül a magyar háztartásokban.