A dél-koreai MK cikke úgy mutatta be Novák Katalint, mint Magyarország volt elnökét, aki legyőzte az országban az alacsony születésszámot.

– mondta Novák Katalin.

Azért jöttem a World Knowledge Forum 2024-re, hogy figyelmeztessek: Korea veszélyben van! Dél-Koreában a legalacsonyabb a születési ráta a világon, 0,7 gyerek jut egy nőre, ami jóval a helyettesítési szint alatt van – írja az X-en Novák Katalin, aki egy gyereknemzés-segítő NGO, az X–Y Worldwide alapító-vezérigazgatójaként tért vissza a nyilvánosságba.

I came to World Knowledge Forum 2024 to warn you: Korea is in danger❗️



South Korea has the lowest birthrate in the world with 0.7 children per woman, well below the replacement level. ???? pic.twitter.com/EpLINL1rCk