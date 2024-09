Péntek este kigyulladt a nemzetközi hírű barlangfürdő Miskolctapolcán. Ugyan személyi sérülés nem történt, a komplexum súlyosan megrongálódott. A miskolci önkormányzat közleménye szerint az eddigi vizsgálatok alapján a tetőszerkezet sérült a legsúlyosabb mértékben. A pontos károkat kedden mérhetik fel.

Ezzel párhuzamosan egy olyan műszaki szakértői csoport felállítása kezdődött el, amely pontosan megtervezi, hogy milyen munkálatokra és mennyi időre lesz szükség ahhoz, hogy a fürdő újjáépüljön.

Az önkormányzat leszögezte: a legfontosabb cél, hogy a barlangfürdő minél hamarabb ismét vendégeket fogadhasson.

A helybeli vendéglátás és turizmus abszolút fő műsorszáma ugyanis épp a fürdőkomplexum volt. Ennek hiányában azonban félő, hogy az eddigi foglalásokat többen visszamondják, ezzel is hatalmas károkat okozva a helyi vendéglátásnak.

Az önkormányzat közölte, már most is számtalan jelzést kaptak arról, ahogy a fürdő üzemeltetője is, hogy akár kétkezi munkával is készek az újjáépítésben segítséget nyújtani, ugyanakkor más fürdővárosok és fürdők vezetői is készek segédkezni. Szintén segítségéről biztosította az önkormányzatot és az üzemeltetők a Magyar Fürdőszövetség teljes vezetése is.

Veres Pál, Miskolc polgármestere és Tóth-Szántai József, a város megválasztott polgármestere arról egyeztetett, hogy az önkormányzat a pénzbeli hozzájárulások fogadására egy külön bankszámlát hoz létre, ami kedd délelőtt válik nyilvánossá.

Egyes becslések szerint a fürdő üzemeltetőjének a tűzkáron felül akár félmilliárd forintos bevételkieséssel is számolnia kell ebben az évben – áll a közleményben.

Százezreket vonz a komplexum

A Nemzetgazdasági Minisztérium hétfőn megjelent közleményében azt írta, jól mutatja a barlangfürdő turisztikai súlyát az, hogy a koronavírus-járvány előtt évente mintegy 300 ezer, 2024 első hét hónapjában pedig 147 ezer látogatót fogadott. Nagy Márton miniszter a megválasztott polgármesterrel arról egyeztetett, hogy a kormány segíteni fogja a komplexum újjáépítését.

A miniszter hozzátette, hogy a károk feltehetően igen jelentős mértékűek. Ugyanakkor nem csupán a térség egyik legfontosabb turisztikai szolgáltatója szenvedett kárt, hanem a munkavállalók és azok családjai is.

Tóth-Szántai József arról tájékoztatta a tárcavezetőt, hogy a munkavállalók munkahelyeit a fürdőt üzemeltető cég átszervezésekkel biztosítja majd, a foglalással rendelkező turistákat pedig igyekeznek más miskolci fürdőkben fogadni és ellátni.