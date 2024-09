A magyar miniszterelnök azzal kezdte az interjút, hogy a magyar politikában a semlegesség kifejezést az elmúlt száz évben gyakran használtuk, de inkább katonai-politikai kifejezésnek tűnik, semmint gazdaságinak. „De most olyasmi történik a világban, világgazdaságban, hogy érdemes bevezetni ezt a fogalmat és megbarátkozni vele” – mondta Orbán Viktor.

Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke elkészített egy több száz oldalas tanulmányt, amiből a kormányfő szerint az derült ki, hogy nagy baj van, óriási versenyképesség-vesztést szenved el Európa, és nagy baj lesz, ha folytatjuk azt, amit eddig tettünk.

Ellép tőlünk az Egyesült Államok és Kína is

– fogalmazott a kormányfő.

Világrendszerváltás és ázsiai emelkedés

Orbán Viktor ezután arról beszélt, hogy a világrendszerváltás, illetve Ázsia felemelkedése egy létező és aktuális jelenség, amit figyelembe kell venniük a politikusoknak. „Lehet versenyezni, vagy lehet diszkvalifikálni a versenytársat. Kérdés, hogy melyik szolgálja az érdekünket. Magyarország számára a blokkosodás tragédia lenne. Ha kettévágás történik, akkor mi a perifériára szorulunk” – fogalmazott.

Magyarországnak versenyeznie kell, az a jó, ha egységes a világgazdaság, és elkezdünk versenyezni a többiekkel. Nekünk semlegesség kell, nem szabad, hogy bezárjanak minket keletre vagy nyugatra.

A kormányfő elmondta: a gazdasági semlegesség fogalma eddig kimaradt a közbeszédből, pedig ez szolgálja leginkább az embereket érdekét A kínai autókra kivetett uniós vámot az EU többi államának vezetője is ellenzi, de az Európai Bizottság nem hallgat még rájuk sem. Orbán szerint kulcskérdés az autóipar, és fontos, hogy fennmaradjon.

Nagyon sok olyan jelentős szereplő van a politikában és gazdaságban is, aki úgy gondolkodik, mint Magyarország

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy az ő segítségükkel kell megváltoztatni a brüsszeli politikát. Meglátása szerint nem szabad abból kiindulni, hogy Brüsszelben „okosabbak, mint mi”, mert Brüsszel téved, és rá kell őket venni, hogy változtassanak.

3 százalék alatti infláció és komoly béremelések

A kormányfő arról is beszélt, hogy élénk diskurzus zajlik hazánkban a gazdaság helyzetéről. Sok rosszat is lehet persze hallani a magyar gazdaságról, pedig most a fellendülés kapujában áll szerinte.

Az infláció 3 százalék alá kezd visszaesni

– mondta Orbán Viktor, majd a fogyasztás helyzetére utalva hozzátette: „Akinek pénze van, az fogyaszt, vagy takarékoskodik, de az emberek döntsék el, hogy mit szeretnének, ne a közgazdászok.”

A kormányfő szerint „a bérnövekedés kívánatos dolog, de észszerűen kell történnie, így jobb, ha azok döntenek róla, akik csinálják. Az a legjobb, ha megállapodnak a munkavállalók és munkaadók” – fogalmazott, majd megjegyezve: szerinte komoly béremelések várhatóak, és a következő 2-3 évben is fenn tud maradni a lendület e téren.