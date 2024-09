Július közepén elért rekordszintjétől mindössze 1 százalékkal marad el a vezető amerikai részvényindex, az S&P 500-as, miközben a piaci szereplők a Federal Reserve kedden és szerdán esedékes kamatdöntő ülésére várnak. Kamatcsökkentés mindenképpen lesz, a kérdés csak az, hogy az amerikai jegybank egy 25, vagy 50 bázispontos vágással kezdi-e meg a monetáris kondíciók lazítását.

A héten a korábban megszokottnál némileg jobban ingadozott a részvénypiac, miközben egyre többen várnak nagyobb kamatvágást. A chicagói árutőzsde határidős jegyzései alapján most már 50-50 százalékos esélyt adnak a negyed és a fél százalékos vágásnak, miután a munkaerőpiac megbicsaklani látszik és egyre inkább nőnek az aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy túl későn jön a kamatvágás.

„A piac azt szeretné látni, hogy a Fed bízik abban, a növekedés lassulása ellenére a gazdaság zuhan szakadékba és még megvan az esély a monetáris politika fokozatosabb normalizására”

– mondta Anthony Saglimbene, az Ameriprise Financial vezető piaci stratégája a Reutersnek.

Fontos szerepe lesz ebből a szempontból a Fed friss gazdasági előrejelzéseinek és a várható kamatpályának. Jelenleg 115 bázispontos csökkentést áraznak be 2024 végéig az LSEG pénteken késő esti adatai szerint. A Fed júniusi előrejelzése ehhez képest mindössze 25 bázispontos csökkentést vetített előre az év végéig.

Az S&P 500-as index alakulása Kép: Economx, stooq.com

Walter Todd, a Greenwood Capital befektetési igazgatója szerint a jegybanknak szerdán 50 bázisponttal kéne vágnia. Szerinte erre utal, hogy a 2 éves amerikai államkötvények 3,6 százalék körül jár, miközben a Fed alapkamat 5,25 és 5,5 százalék között van. Ez a különbség azt jelzi, hogy a Fed valóban késésben lehet ahhoz képest, amit a piac lát. Későn kezdik el ezt a csökkentési ciklust, és fel kell zárkózniuk.

Az agresszív kamatcsökkentési várakozások hozzájárultak az amerikai államkötvényeknél látott áremelkedési hullámhoz. A 10 éves hozam július eleje óta mintegy 80 bázisponttal, 3,65 százalék körüli szintre csökkent, ez 2023 júniusa óta közel a legalacsonyabb szint.

Ha kicsit vágnak, a tőzsde büntethet

Azonban, ha a Fed továbbra is lényegesen kevesebb kamatcsökkentést jelez, a kötvények újraárazódnak s ez eladási hullámhoz, hozamemelkedéshez vezethet. A hozamok emelkedése nyomást gyakorolhat a részvények értékelésére, amelyek már most is magasak a historikus átlagukhoz képest. Az LSEG Datastream adatai szerint az S&P 500 legutóbbi, várt eredményekkel számolt átlagos árfolyam/nyereség hányadosa (P/E) 21, szemben a hosszú távú 15,7-es átlaggal – hívta fel a figyelmet Mike Mullaney, a Boston Partners globális elemzési igazgatója.

Mivel az S&P 500 idén eddig már mintegy 18 százalékkal emelkedett, nem sok kell ahhoz, hogy a jövő heti Fed-ülés csalódást okozzon a befektetőknek.

Az infláció mérséklődése után a figyelem középpontjába most a munkaerőpiac került. A munkahelyek számának növekedése az elmúlt két hónapban a vártnál kisebb volt, a munkanélküliségi ráta augusztusban 4,2 százalékra ugrott. Mindezt alig egy hónappal azután, hogy a Fed közzétette előrejelzését, amelyben ezt a szintet csak 2025-re prognosztizálta. Ez is azt valószínűsíti, hogy nagyobb lehet a kamatvágás. Ha ez nem következik be, azt a tőzsde rosszul fogadhatja.