Cikkünk folyamatosan frissül!

A jövő évi költségvetés célkitűzései is napirendre kerültek a kormányülésen - kezdte a Kormányinfót Gulyás Gergely.

Minimálbér, bérminimum, új hitel

A kormány Nagy Márton miniszternek adott felhatalmazást, hogy tárgyaljon a munkaadókkal és munkavállalókkal. A cél az, hogy jelentős minimálbér-emelés legyen. Ugyanakkor nem a kormány állapítja meg ezt az összeget, a kormány csak egy tárgyaló fél, ha a munkavállalók és a munkaadók megállapodnak, akkor a kormány ezt az összeget törvényre emeli. A kormány szeretné, ha többéves megállapodás születne, és a bruttó átlagbérhez lehetne kötni.

Gulyás Gergely kitért a garantált bérminimumra, amely mintegy hétszázezer ember fizetését határozza meg.

Háromszor annyi emberét, mint a minimálbér. Ezért ez talán még fontosabb kérdés, ezt is tovább kell emelni. A kormány ehhez minden segítséget megad.

– Legyen egy kiszámítható gazdasági növekedés - válaszolta az Economx kérdésére Gulyás Gergely, hogy mikortól várható érdemi emelés a bérminimum terén. Gulyás szerint Az infláció csökken, erre lehet építeni egy hosszútávú, dinamikus minimálbéremelést.

a kormány azonban nem akar diktálni, az sem lenne jó ha ez munkahelyeket veszélyeztetne

A minimálbér és a bérminimum összekapcsolása nem lehetetlen, de túl nagy köztük a különbség, jövőre tehát ezzel biztosan nem kell számolni – a kormány ugyanakkor eltökélt abban, hogy hosszabb béremelési program következhet - fűzte hozzá.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kormány több mint 2 százalékos hiánycsökkentést tervez, és jól állnak. Ha erre képesek, akkor a jövő évben, amikor a gazdasági növekedést valamennyi elemző 3 százalék fölé teszi, és csak 0,8 százalékos hiánycsökkentést terveznek, lesz forrás ezekre az államadósság növekedése nélkül. Azt remélik, hogy a következő év a növekedés éve lesz. Az idei évben a pillanatnyi előrejelzések szerint a 2 százalékot alulról közelítő növekedés várható, ezzel Európa első felében vannak, jövőre viszont valamennyi előrejelzés szerint a 3 százalék feletti növekedés a reális. A családi adókedvezmény mértékét mindenképp növelni fogják.

A miniszter bejelentette azt is, hogy tárgyaltak a szakmunkáshitelről, de úgy döntöttek, nem ezt szeretnék bevezetni, hanem olyan munkáshitelt, amelyet nem csak a szakmunkások vehetnének fel, hanem bárki, aki fiatal és dolgozik. A Diákhitel mintájára jönne létre, hogy egyszerűen és gyorsan juthassanak a 17-18 éves koruktól dolgozók hitelhez. A részleteket a következő kormányülésen beszélik át és legkésőbb január elsejétől be is vezetik azt.

Kormányátalakítás nincs napirenden

– Hírlapi kacsákkal nem foglalkozunk - mondta Gulyás Gergely, habár Berlin tetszene neki, de saját magát is el kell keserítenie: nem lesz ott nagykövet, mint ahogy híresztelik.

Egyelőre azt sem tudni, hogy a miniszterelnök kit jelöl jegybankelnöknek, még nem született konkrét döntés.

1000 forintos díj

Az egészségügyben felmerült ezer forintos időpontfoglalási díjról Gulyás azt mondta: nincs ilyen kormánydöntés, de szerinte kifejezetten sérelmes minden betegnek, hogy időpontot kérnek, aztán nem mennek el rá. Ha valaki úgy dönt, nem megy el, jeleznie kellene. A miniszter szerint a vizitdíjjal szemben ez visszajárna, ha valaki megjelenik az időponton. Gulyás Gergely azt is mondta, nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, de érdemes beszélni róla.

Budapest vs. Pest megye

Budapest annyival erősebb gazdaságilag, hogy támogatnia kell a kevésbé fejlett területeket - mondta Gulyás Gergely a szolidaritási hozzájárulásról és arról, hogyan lehetne a fővárosi fejlesztési pénzeket az agglomerációra is fordítani. Vitályos Eszter kormányszóvivő ehhez gyorsan hozzáfűzte, hogy jövőre változnak a szabályok, így például Pest megye és az agglomeráció több forráshoz juthat, mint korábban, hogy ne legyen ilyen éles ellentét a főváros és a környező települések között. – Egyetértünk az EU-val abban, hogy Pest megyét és Budapestet külön régióként kell kezelni, a szétválasztással elérték, hogy az agglomerációnak több jusson - tette hozzá.