Az európai részvénypiacok szerdán vegyesen, többségében emelkedéssel zártak, miután a lazítás felé hajló amerikai jegybanki monetáris politika tovább gyengítette a dollárt, a geopolitikai feszültségek pedig az olaj- és védelmi részvényeket erősítették.

A STOXX 600 index 0,08 százalék, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,20 százalék emelkedéssel zárta a szerdai kereskedést. Londonban az FTSE 100 index 0,14 százalékkal csökkent, a frankfurti DAX index 0,06 százalékkal végzett alacsonyabban, a CAC 40 index Párizsban pedig 0,16 százalékkal ment feljebb a zárásra. Milánóban az FTSE MIB index 0,02 százalékos emelkedéssel, a madridi IBEX 35 index 0,76 százalékos nyereséggel zárt.

A piac már 90 százalékos valószínűséggel árazza a Fed decemberi 25 bázispontos kamatcsökkentését, miután az ADP-jelentés szerint novemberben a várt növekedés helyett csökkent a foglalkoztatás az amerikai magánszektorban.

A monetáris lazítást valószínűsítő piaci hangulatot tovább erősítette, hogy Donald Trump várhatóan Kevin Hassettet, az alacsony kamatokat favorizáló közgazdászt nevezheti ki a Fed élére Jerome Powell utódjaként.

Az olaj ára emelkedett az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadások, a Kreml által kilátásba helyezett válaszlépések, valamint az orosz-ukrán béketárgyalások megrekedése miatt. A WTI nyersolaj ára az európai kereskedési idő végén hordónként 59,43 dolláron állt a nemzetközi kereskedelemben 1,36 százalékos emelkedéssel, a Brent ára 1,13 százalékkal ment feljebb 63,15 dollárra.

Az arany ára emelkedett, hat heti csúcs közelében jár. A spot jegyzés unciánként 4219,96 dollár 0,33 százalék emelkedéssel.

A dollárindex egy hónapja legalacsonyabb szintre, 99 pont alá esett. Az euró/dollár pedig október közepe óta a legmagasabb szintre kapaszkodott -, amit a felülvizsgált, az előzetesnél magasabbnak bizonyult novemberi euróövezeti kompozit beszerzésimenedzser-index, és a kissé emelkedő infláció is segített. A piac azt árazza, hogy az EKB 2026-ig tartja a kamatokat, miközben a Fed további vágásokra készül.

