Nem beszélve a karácsony után berobbanó ajándékcserék szezonjáról, a hétvégére tervezett, ünnepi vendégjárás után tumultus várható az üzletekben: akárcsak az iparcikk áruházak, plázák, piacok, az élelmiszerláncok is nagy forgalomra számíthatnak a jövő hét elején.

Nemcsak az ilyenkor jellemző, élénk fogyasztás, hanem amiatt is, mert a két ünnep között idén csak két munkanap lesz: várható, hogy

a legtöbben az év végi szabadságolások csúcspontján, december 29-én és 30-án, azaz jövő hét hétfőn és kedden indulnak a szilveszteri mulatozáshoz szükséges alapanyagok, kellékek beszerzésére.

Ezért nem árt még a karácsonyi bevásárlásnál előre gondolni legalább a jövő szerdai menü egy részére is – figyelmeztetnek az iparági szakértők.

Tömjük tele a fagyasztót, hogy ne essünk pánikba!

Jellemzően a szenteste előtti nap az egyik legforgalmasabb karácsony előtt a boltokban, sokan ilyenkor intézik az utolsó pillanatos bevásárlásaikat, ezért a polcok gyorsan ürülnek. December 24-én sok lánc üzlete még nyitva lesz délig, vagy legfeljebb 14 óráig, ám több üzlet aznap már ki sem nyit.

A vasút- és autóbuszállomások, a benzinkutak, a reptér boltjai az ünnepek alatt is üzemelhetnek, ami vészhelyzet esetén jelenthet megoldást, illetve a láncok kinyitnak ezen a hétvégén is, de

a rutinszerű, hétköznapi menetrend friss, bőséges árukínálattal csak hétfőtől következik.

A Ruhr24-nek német fogyasztási szakértők elmondták: praktikusan azt tanácsolják a vásárlóknak, hogy lehetőség szerint

még ma, vagy holnap szerezzék be azokat a termékeket, amelyek eltarthatósági ideje hosszabb,

hogy elkerüljék majd a tömeget, vagy a pánikvásárlást.

Egy részletes lista segít megelőzni az impulzusvásárlásokat, de például szerdáig még beleférhetnek a kosárba az ünnepi asztalra szánt, friss áruk mellett az alkoholos italok, üdítők, a tartós sütési alapanyagok, konzervek, a tészta, a mustár, a majonéz, a csomagolt ropogtatnivalók, bizonyos édességek, de akár a vákuumozott virslitermékek, vagy a fagyasztóban várakozó malachús, mirelit zöldségek is.

Segíthet az Árfigyelő, folytatódnak az akciók

A láncok rutinosak, és már most gondolnak a későbbi rohamra, illetve a tipikus termékek iránti keresletre: van olyan cég, amelyik napok óta osztogatja a karácsony utáni bevásárláshoz beváltható, kedvezményes kuponokat, de valamennyi helyen hangzatos akciókat hirdetnek.

A szilveszter előtti költekezéshez Magyarországon az online Árfigyelő is nagy segítség lehet: a versenyhivatal rendszerében több mint ötezer termék árát lehet összehasonlítani, ami megkímélhet a feleleges rohangálástól is.

Arról pedig, hogy a legnagyobb hálózatoknál – a Tescótól az Auchanon és a SPAR-on át az Aldiig és a Lidl-ig – hol, mit érdemes venni, illetve mely termékkörökben legnagyobb a szezonális választék, itt írtunk bővebben.

Attól függően, hogy ki mekkora dínomdánomra készül az év utolsó napján, a költés már szerényebb lehet a jövő héten, mint a karácsonyi asztalra valók beszerzésekor.

Előrejelzések szerint idén az inflációt bőven meghaladó növekedés jellemző a decemberi fogyasztásban: a Cofidis Hitel Monitor reprezentatív kutatásában például „műsoron kívül”, azaz csak az ünnepekre átlagosan 129 ezer forintot költhetnek a magyarok.