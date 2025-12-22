Az arany ára hétfőn először lépte át a 4400 dolláros unciánkénti szintet, köszönhetően az amerikai kamatcsökkentések további várakozásainak és a biztonságos menedékek iránti erős keresletnek. Az ezüst is csatlakozott a fellendüléshez, és minden idők legmagasabb szintjét érte el – adta hírül a Reuters.

A sárga nemesfém spot ára 1,4 százalékkal emelkedett, és unciánként 4397,16 dolláron állt reggel 05:02-kor, miután a nap folyamán átlépte a 4400 dolláros küszöböt; majd

rekordmagas, 4400,29 dolláros (kb. 1,45 millió forintos) szintet ért el az arany. Az ezüst spot ára 3,3 százalékkal ugrott meg, és történelmi csúcsot, 69,44 dollárt (kb. 22,88 ezer forintot) ért el.

A februári szállítású amerikai arany határidős árfolyama 0,98 százalékkal, unciánként 4430,30 dollárra szökött.

A nemesfém ára idén eddig 67 százalékkal nőtt, több rekordot is megdöntött, és először lépte át a 3000 és 4000 dolláros unciánkénti, mérföldkőnek számító határokat. 1979 óta a legnagyobb éves nyereségre számíthat.

Az ezüst ára az év eleje óta 138 százalékos emelkedést produkált, messze felülmúlva az aranyét, amit a robusztus befektetési beáramlás és a tartós kínálati korlátok támasztottak alá.

Mivel a december általában pozitív hozamot hoz az arany és az ezüst esetében, a szezonalitás az ő oldalukon áll

– jelezte Matt Simpson, a StoneX vezető elemzője, hozzáfűzve: „Tekintettel arra, hogy az arany ára már 4 százalékkal emelkedett ebben a hónapban, és közeledünk az év végéhez, a bikáknak óvatosnak kell lenniük, mivel a volumenek csökkennek, és a profitrealizálás esélyei is valószínűleg emelkednek.”

A Reuters technikai elemzője, Wang Tao szerint

az arany ára unciánként 4427 dollárig emelkedhet, miután már áttörte a 4375 dolláros kulcsfontosságú ellenállási szintet.

Az aranyat hagyományosan biztonságos menedéknek tekintik, de az árfolyamot a fokozódó geopolitikai és kereskedelmi feszültségek, a folyamatos jegybanki vásárlások és a jövő évi alacsonyabb kamatlábakra vonatkozó várakozások is megtámogatták.

A gyengébb dollár további hátszelet biztosított azáltal, hogy a keresett fémet olcsóbbá tette a külföldi vásárlók számára.

A piacok jelenleg két amerikai kamatcsökkentést áraznak be 2026-ra, annak ellenére, hogy a Federal Reserve (Fed) óvatosságra intett. A hozam nélküli eszközök, mint például az arany, általában profitálnak az alacsonyabb kamatkörnyezetből.

Hamarosan olyan csúcsot dönthet az arany, amilyet még sosem láttunk Az arany jegyzése továbbra sem lassít, a geopolitikai helyzet annyira kedvező a nemesfém számára, hogy már senki nem is csodálkozik, hogy napról napra többet ér. Az ezüst is történelmi csúcsra erősödött, de közelében sincs az aranynak. Részletek >>>

Mindemellett a platina ára 4,3 százalékkal 2057,15 dollárra ugrott, ami több mint 17 év óta a legmagasabb érték, míg a palládium ára 4,2 százalékkal 1786,45 dollárra kúszott fel, ami közel hároméves csúcsot jelent.