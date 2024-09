Augusztus elején jelentette be a 4iG Csoport és az RTL Magyarország, hogy stratégiai partneri együttműködést kötöttek. A megállapodás értelmében 2025 januártól a 4iG magyar piacon egyedüli telekommunikációs szolgáltatóként értékesítheti az RTL Magyarország streamingjét, az RTL+-t.

„Mindkét vállalatcsoport célja elsősorban a legnagyobb elérés, másrészt a legjobb ügyfélélmény nyújtása” – mondta Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója a hátteret bemutató sajtótájékoztatón.

Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Kiemelte: már hosszú évek óta együttműködnek a 4iG-val, ez alapozta meg az új megállapodást. Az RTL vezetője szerint az időzítés is fontos volt, például a hamarosan kezdődő UEFA-bajnokok ligája miatt.

Televíziós innováció

A csoport – így a Vodafone Magyarország és a DIGI – ügyfelei akár előfizetésük részeként, egyetlen televíziós platformról érhetik el az RTL streaming-szolgáltatásának teljes kínálatát. A partnerek tájékoztatása szerint a megállapodás az első ötlettől az aláírásig 4 hónapos intenzív folyamat volt.

Tábori Tamás, a 4iG Csoport távközlési stratégiáért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta: olyan megoldásokat kerestek, ami „az ügyfeleknek új értékeket ad”.

Tábori Tamás, a 4iG Csoport távközlési stratégiáért felelős vezérigazgató-helyettese Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A lineáris szerződések kapcsán már korábban is volt szerződése az RTL-nek az összes magyarországi műsorterjesztővel – így a 4iG-val is. Vidus Gabriella szerint az új streaming-megállapodáshoz kapcsolódó együttműködés egyedülálló, mert innovatív terméket értékesítenek hasonlóan modern kereskedelmi megoldásokkal.

A stratégiai megállapodás mellett tartalmi és műsorgyártási együttműködést is kötött az RTL a 4iG Csoporttal. Amennyiben magyar csapat bekerül az UEFA-csoportokba, akkor azt közösen fogják közvetíteni.

Átalakul, de nem tűnik el a tévé

A koronavírus-járvány olyan lökést adott a fogyasztói szokások megváltozásának, amelyben ráadásul a médiapiacnak nem volt beleszólása, mindenről a fogyasztók önállóan döntöttek.

Magyarországon túl korai lenne temetni a lineáris televíziós piacot

– húzta alá Tábori Tamás. A megállapodó partnerek szerint továbbra is fontos szerepe van a televíziós tartalmaknak, annyi a különbség, hogy a fogyasztók egyharmada már nem lineárisan figyeli a tévészolgáltatók által gyártott tartalmakat.

Grósz Judit, az RTL Magyarország digitális területekért felelős vezérigazgató-helyettese szerint a kulcsszó a nagyképernyő. „Nekünk az a feladatunk, hogy minden képernyőn ott legyünk, és kiszolgáljuk tartalommal az ügyfeleket” – tette hozzá.

Grósz Judit, az RTL Magyarország digitális területekért felelős vezérigazgató-helyettese Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Sokan fizetnek elő

A 3,5 millió magyar háztartásból 820 ezer rendelkezik valamilyen streaming-előfizetéssel. Többségük pedig nem csak egy szolgáltatásért fizet, 80 százalékuk legalább két szerződéssel rendelkeznek.

Az RTL és 4iG képviselői szerint nem tudják sokszorozni az ügyfelektől beszedhető bevételt Magyarországon. Ennek egyrészt az az oka, hogy a magyar piac nagyon le van maradva az amerikai vagy nyugat-európai trendektől, másrészt nem lehet elkérni annyit egy hazai szolgáltatásért, mint amennyit a Netflix, Amazon Prime Video vagy a Disney+ felszámol.

Teljesen új platform

Bevezetnek egy új platformot is One márkanév alatt, amelyben a lineáris televízió, video-on-demand és streaming-alkalmazások egy helyen lesznek elérhetőek. A korhatáros tartalmakon túl egyéni beállításokat is bekapcsolhatunk, külön felhasználói fiókokat hozhatunk létre egy előfizetésen belül. Ezen kívül perszonalizált ajánlómotor is üzemel majd, amely megkönnyítheti a személyre szabott tartalmak ajánlását.

Az új One Tv felülete Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A Vodafone új előfizetői már az új szolgáltatást használhatják automatikusan. A meglévő fogyasztókat egy héttel az átállás előtt értesítik, minden információt megkap a szoftverfrissítésről. A Vodafone Magyarország Zrt. vezérigazgatója elmondta: az ügyfeleknek semmilyen teendője nincs, automatikusan zajlik a migrálási folyamat.

2024-ben a Vodafone-ügyfelek használhatják az új One Tv-t, a DIGI-s fogyasztók 2025 januártól érhetik el a platformot.