Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanács csütörtökön úgy határozott, hogy a betéti kamatlábat 25 bázisponttal lejjebb engedi (3,75-ről 3,5 százalékra).

Az utóbbi időben beérkező inflációs adatok körülbelül a vártnak megfelelőek, így a korábbi prognózisokon nem módosítottak: 2024-re 2,5, 2025-re 2,2, 2026-ra pedig 1,9 százalékos éves inflációt várnak a központi bank szakértői.

Az idei év utolsó részében az infláció várhatóan ismét emelkedni fog, részben mivel a régebbi meredek energiaáresések kikerülnek az éves rátákból. Az árindex azután a jövő év második fele folyamán várhatóan visszaesik a célzóna irányába.

Ami a maginflációt illeti, a 2024-es és 2025-ös prognózisokat kissé felfelé módosították, mivel a szolgáltatások inflációja a vártnál magasabbnak bizonyult.

Az eurozóna inflációja továbbra is magas az EKB szerint, ahogy a bérek még mindig emelkedett ütemben nőnek. A munkaerőköltség-oldali nyomás ugyanakkor mérséklődik és a nyereségek részlegesen csillapítják a magasabb bérek inflációs hatását. A finanszírozási feltételek továbbra is megszorító jellegűek, a gazdaság még mindig visszafogottan teljesít, ami a gyenge lakossági fogyasztásnak és beruházási hangulatnak tudható be.

Lassan áll emelkedő pályára az euroövezet gazdasága

A szakértők 2024-ben 0,8 százalékos, 2025-ben 1,3 százalékos, 2026-ban pedig 1,5 százalékos gazdasági növekedéssel számolnak. Ez a júniusi prognózishoz képest némi lefelé való korrekciót tükröz, aminek a fő oka az elkövetkező néhány negyedévben a belföldi kereslet gyengébb hozzájárulása.

A 2024. március 13-i bejelentésnek megfelelően szeptember 18-tól hatályba lép néhány módosítás a monetáris politika végrehajtásának működési keretében. Nevezetesen, hogy az irányadó refinanszírozási műveletek és a betéti rendelkezésre állás kamatlábai közötti különbözetet 15 bázispontban határozzák meg. Az aktív oldali rendelkezésre állási konstrukció és az irányadó refinanszírozási műveletek kamatkülönbözete változatlanul 25 bázispont lesz.

Az EKB új kamatkondíciói

A betéti rendelkezésre állás kamatlábát 3,5 százalékra csökkentették, a hitelezési referenciakamatot 4,5 százalékról 3,9 százalékra változtatták. A módosítások 2024. szeptember 18-tól lépnek hatályba.