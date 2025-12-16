A Jog és Igazságosság (PiS) párt elnöke a Kanal TAK! új lengyel konzervatív Youtube-csatornán sugárzott terjedelmes interjúban válaszolt a műsorvezető és a nézők kérdéseire, köztük arra, mit gondol a Nawrocki-Orbán találkozó elmaradásáról.

"Úgy gondolom, hogy ez egy kissé túlzott reakció volt"

- jelentette ki Kaczynski, hozzátéve: megérti Nawrocki elnököt, aki "nyilvánvaló okokból nem volt jelen" a 2016 januárjában a dél-lengyelországi Nedec várában tartott, magas szintű lengyel-magyar találkozón. Az akkor a fő lengyel kormányzó párt élén álló Jaroslaw Kaczynski és Orbán Viktor Nedecen "egész napos megbeszélések után azonosították a köztük lévő különbségeket is" - idézte fel a PiS elnöke.

Hozzátette: ezek a különbségek "jelentősek, de semmiképpen sem csökkentik az együttműködésünk fontosságát azokban a kérdésekben, amelyekben egyetértünk".

Az egyik ilyen különbség az Oroszország iránti viszonyt érintette - számolt be Kaczynski, hozzáfűzve: "Orbán ebben őszinte volt, és azt mondta: uraim, eltérő tapasztalataink vannak Oroszországgal és Németországgal".

Ez viszont nem akadályozza a lengyel-magyar együttműködést a nemzeti szuverenitás, a "normális erkölcsi értékek" védelmében, az Egyesült Államok iránti viszonyban - hangsúlyozta Kaczynski.

Leszögezte: a december eleji találkozót illetően Karol Nawrocki "más döntést hozott, ez már megtörtént, nincs értelme tovább ragozni". Lengyelország és Magyarország történelmi tapasztalatában "ebben a konkrét kérdésben óriási a különbség", a lengyel államfő részéről "emiatt született a szóban forgó döntés" - állapította meg a PiS elnöke.