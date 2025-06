Az elemzésben azt írják, az MNB nem okozott meglepetést, a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a Monetáris Tanács a kondíciókat. A kilátások azonban továbbra is bizonytalanok: a jegybank közlése szerint az elhúzódó geopolitikai konfliktusok és a vámbejelentések változatlanul bizonytalan világgazdasági környezetet okoznak.

Az Equilor ugyanakkor hozzáteszi, hogy az Egyesült Államokban a vártnál kedvezőbb első vámmegállapodások hatására a recesszió kockázata mérséklődött, míg az EU-ban a bejelentett kiadásnövelő programok a jövő évtől kezdődően élénkíthetik a növekedést.

Az elemzés arra is kitér, hogy az idei évben 4,7 százalékos átlagos inflációt prognosztizál az MNB, a jövő évit 3,4 százalékról 3,7 százalékra emelték, a 2027-est változatlanul 3 százalékon hagyták.

Jelentősen csökkentették ugyanakkor a növekedési előrejelzéseket: az ideit 2,4 százalékról 0,8 százalékra, a jövő évit 4,2 százalékról 2,8 százalékra, a 2027-est 3,3 százalékról 3,2 százalékra.

az Equilor rámutat, hogy májusban 0,2 százalékkal emelkedtek áprilishoz képest a fogyasztói árak, éves bázison pedig szintén a vártnál magasabb, 4,4 százalékos volt az infláció. Főként az élelmiszerek, a szolgáltatások, a szeszes italok, dohányáruk, illetve a fogyasztással korrigált háztartási energia drágulása húzta fel az inflációt, a kozmetikai termékekre bevezetett árrésstop pedig nagyobbrészt a júniusi adatokban mutatkozhat meg.

Azonban az elemzők hangsúlyozzák, hogy az árszabályozások tartós fenntartása véleményük szerint torzulásokat okozhat, illetve nem segíti a hosszú távú inflációs várakozások csökkenését.

Kiemelik ugyanakkor, hogy a forint továbbra is erős szinten van: átmenetileg a 404-es ellenállási szinte fölé került az euró-forint, de visszatért alá, így már a 30 és az 50 napos mozgóátlag is ellenállást jelent 402,61-nél és 403,69-nél.

Azt írják, érdemi forintgyengülés a 404-405-ös sáv szignifikáns áttörése esetén indulhatna, de jelenleg a 401,10-es támasz felé tart a jegyzés. Alul a 400,50-401,20-as tartományban húzódnak fontosabb szintek.

Még évekbe telik, mire célba ér az MNB

Az MNBH Bank elemzői azt emelték ki, hogy bár a májusi adatok alapján kissé gyorsult az infláció, a maginfláció csökkent, valamint enyhültek a lakossági inflációs várakozások is, ezutóbbi kedvező trendet pedig szerintük fontos lenne a kilátások tekintetében fenntartani.



Kitérnek arra, hogy az európai jegybankok közül jó néhány már kamatot csökkentett a legutóbbi ülésén és már a Fed egyes tisztviselőinek részéről is megjelentek galamb hangvételű üzenetek. Amennyiben a régiós jegybankok és a Fed is lazítani tud a monetáris politikán, az tovább növelné a magyar kamatfelárat, ezzel teret engedve az MNB-nek a kamatcsökkentésre.

Ennek tekintetében arra számítanak, hogy idén év végénél előbb nem tud kamatot csökkenteni az MNB. 2026-ban ugyanakkor már érezhető kamatcsökkentésekkel számolnak: 2025 végére 6,25 százalékos, 2026 végére pedig 5,25 százalékos alapkamattal.

Az Erste Bank elemzői úgy látják, hogy tovább mérséklődő inflációs várakozások, a magyar eszközök irányába mutatkozó nem romló kockázatérzékelés és a Fed, valamint a régiós kamatcsökkentések megindulása teremtheti meg a feltételeit a jegybanki kamatcsökkentésnek. Ugyanakkor erre legalább az ősz végéig várni kell.