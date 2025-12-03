Csütörtökön nem változik a benzin nagykereskedelmi ára. Ugyanakkor a gázolajé mintegy bruttó 2 forinttal csökken – írja a holtankoljak.hu.

A mai napon a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 570 Ft/liter,
  • Gázolaj: 580 Ft/liter 

