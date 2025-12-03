Csütörtökön nem változik a benzin nagykereskedelmi ára. Ugyanakkor a gázolajé mintegy bruttó 2 forinttal csökken – írja a holtankoljak.hu.
A mai napon a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:
- 95-ös benzin: 570 Ft/liter,
- Gázolaj: 580 Ft/liter
Leáll az olajfinomító, hatalmas üzemanyagkáosz jöhet a szomszédbanNem hosszabbították meg a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét, leáll a szerbiai kőolajfinomító, a szerb kormány viszont lehetővé tette, hogy a NIS lezárja a pénzügyeit, és a hét végéig kifizethesse dolgozóit, illetve beszállítóit.
