A héten szerdán már a benzin nagykereskedelmi ára is csökken bruttó 2 forinttal, de a gázolaj is ugyanennyivel fog kevesebbe kerülni – írja a holtankoljak.hu.
December másodikán az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyar kutakon:
Figyelem: óriási zuhanás várható a benzinkutakonSzombattól tovább folytatódik a csökkenő tendencia a gázolaj nagykereskedelmi árát illetően.
