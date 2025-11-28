Szombaton tovább csökken jelentős mértékben a gázolaj nagykereskedelmi ára, ezúttal bruttó 8 forinttal. A benzin ára most nem változik - írja a Holtankoljak.hu. 

A mai napon a következők az átlagárak (2025.11.28-án):

  • 95-ös benzin: 573 Ft/liter
  • Gázolaj: 591 Ft/liter 

Rég nem látott árzuhanás jön a kutakon

Jó hetük van az autósoknak, két nap alatt jelentősen csökken az üzemanyagok ára.
