A Nemzetgazdasági Minisztérium közölte, november végéig az államháztartás központi alrendszere 4070,4 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami az egész éves várható pénzforgalmi hiány 80,5 százaléka, ami az időarányos értéknél kedvezőbb.

A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3904,0 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 73,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 240,3 milliárd forintos hiányt mutattak.

A tárca kitér arra is, hogy a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 7,9 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében közel 9 százalékos növekedés történt.

Az év első tizenegy hónapjában 4014,1 milliárd forint kamatkifizetést teljesített a költségvetés, ami 601,4 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 2226,5 milliárd forint kifizetés 412,1 milliárd forinttal magasabb lett az előző év azonos időszakánál. Az NGM szerint a teljesítési adatok előző évi időszakhoz viszonyított magasabb összege egyebek mellett a lakossági energia rezsivédelmi szolgáltatás kifizetéseinek eltérő ütemezéséből, valamint a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból a víziközmű-szolgáltatók részére történt megnövekedett kifizetési igényekből adódott.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. November végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 6733,8 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 2635,5 milliárd forint kifizetése történt meg – írják.

Hangsúlyozzák, novemberben, vagyis egy hónap alatt, 402,8 milliárd forint hiánnyal zárt a központi alrendszer, szemben az előző évi azonos havi 233,8 milliárd forintos hiánnyal.