Több mint két évig vezette a szociális intézményt az a nő, akit most azzal vádol az ügyészség, hogy meglopott egy ott gondozott, idős, beteg férfit. A vádirat szerint az intézmény értekezletein korábban is szóba került, hogy az egyik, évek óta gondozott házaspár nehéz körülmények között él, mégis spórolnak.

2022 januárjának elején a házaspárnál tragédia történt: az idős asszonyt holtan találták, férjét pedig súlyos, rossz egészségi állapotban kórházba szállították. A férfi kommunikációra szinte képtelen volt, és később a traumatológiai osztályon ápolták, ahonnan január végén bocsátották el.

A vádlott ekkor elhatározta, hogy megszerzi a férfi bankban tartott megtakarításait. Bár az általa irányított intézmény nem végzett betegszállítást, felajánlotta, hogy ő maga viszi át a férfit egy másik egészségügyi intézménybe. Ehhez egy korábbi házi gondozó segítségét kérte, akivel a sértett korábban jó kapcsolatban volt.

A nő a szállítás után új személyi igazolványt készíttetett az idős embernek, majd elvitte őt a bankba. Ott, miközben a férfi alig értette, mi történik, a vádlott megszüntette a számláját, és

kivett róla mintegy 3,5 millió forintot. Az ügyintézőt azzal tévesztette meg, hogy a pénzre temetésre és idősotthoni elhelyezésre van szükség.

A teljes összeget a vádlott vette át, majd eltulajdonította. A Veszprém Vármegyei Főügyészség a nő ellen börtönbüntetés kiszabását, a közügyektől való eltiltást, valamint a vagyonelkobzást indítványozta a megszerzett összeg erejéig.