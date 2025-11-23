Chris Harkinst 2024-ben 12 év börtönbüntetésre ítélték, miután legalább 13 szerelmet kereső nőt átvert, amivel összesen 214 ezer fontot, vagyis mintegy 93,5 millió forintot csalt ki az áldozatoktól. A férfi stratégiájának részeként sikeres üzletemberként állította be magát, a nőket pedig drága nyaralások és luxus életvitele finanszírozására biztatta, akár kölcsönök felvételével – írja a 24.hu.

A ma 40 éves Shannon McKechnie több mint 3000 fontot adott a férfinek egy álomnyaralásra. Alig pár hete beszélgettek, amikor Harkins a nyaralás lefoglalásáról kezdett beszélni. A nő átutalta a pénzt – a férfi pedig azonnal eltűnt, telefonszáma hirtelen elérhetetlenné vált.

Próbálta elérni a helyet, ahova a férfi elvileg hotelszobát foglalt, de nem találtak ilyen néven regisztrációt. A nő ekkor jött rá, hogy átverték, és sokáig gondolni sem merte, hogy visszakapja a pénzét.

Harkins azonban hetekkel később újra jelentkezett WhatsAppon: egy készpénzzel teli zacskóról küldött fotót nőnek, azt ígérve, hogy személyesen visszaadja a pénzt. A találkozóra persze soha nem ment el, és a pénz sem érkezett meg.

Miután a férfit letartóztatták, Shannon teljes egészében visszakapta a pénzét – sok áldozat azonban nem volt ilyen szerencsés. A nő ezért elhatározta, hogy segít minden olyan asszonynak, akit Harkins megkárosított. Ebből a célból kampányt is indított GoFundMe néven.