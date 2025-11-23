Terézváros önkormányzata 2024 őszén fogadott el egy rendeletet, amely szerint 2026. január 1-jétől a magánszálláshelyeken és egyéb szálláshelyeken a klasszikus Airbnb-zést és a hasonló, rövid távú kiadást gyakorlatilag megszűntetik.

A jogi procedúra után a Kúria is kimondta a napokban, hogy

nem törvényellenes a rendelet.

Sokan számítottak arra, hogy ez a VI. kerület lakáspiacát drasztikusan fogja érinteni: hirtelen több száz Airbnb-s lakást dobnak majd piacra, letörve ezzel az áremelkedést.

“Egy év alatt a változás részben volt csak érezhető. Az eladó lakások kínálata a rendelet kihirdetése előtti időszakhoz képest a VI. kerületben valamivel nagyobb mértékben nőtt, mint a többi belvárosi kerületben, de kiugró különbségekről azért nem beszélhetünk” - hangsúlyozta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Az adatokat tekintve kiemelte, hogy “a VI. kerületben nőtt legkevésbé a kiadó ingatlanok kínálata, vagyis egyelőre az sem igaz, hogy az Airbnb-s ingatlantulajdonosok hosszú távú kiadásra álltak volna át. Eddig feltehetően – bízva a Kúria számukra kedvező ítéletében – inkább kivárhattak az érintett tulajdonosok”.

Az átlagárakban ugyanakkor már kisebb volt a növekedés a VI. kerületben, mint a szomszédos kerületekben, ez alól egyedül az V. kerület jelent kivételt. A zenga.hu ingatlanhirdetési adataiból az látszik, hogy a rövid távú lakáskiadások által szintén népszerű

VII. kerületben közel kétszer akkora volt az árnövekedés, mint a VI.-ban.

“Érdemes lesz viszont a következő hónapokban is figyelni a VI. kerület ingatlanpiacát, így ugyanis, hogy a döntés végleges, nem lenne meglepő, ha az eddig kiváró Airbnb-s lakástulajdonosok közül valóban többen jelennének meg eladóként a piacon, tovább bővítve ezzel a kerület lakáskínálatát” - mondta Futó Péter.

Olcsóbb lehet a lakásbérlés

Az elmúlt egy év fejleményeinek hatására sokan gondolkodhattak úgy, hogy ha a VI. kerület meg is tiltja a lakóingatlanok ilyen jellegű üzemeltetését, a szomszédos kerületek valamelyikébe – a 2026 végéig tartó moratórium lejárta után – átvihető lesz a tevékenység.

Jelenleg viszont úgy tűnik,

a VII. kerület is szigorítást tervez.

Erzsébetvárosban a jövőben speciális, a mostaninál szigorúbb feltételek mentén lehet majd új Airbnb-engedélyt szerezni, jóllehet a már meglévő jogosultságokat nem érinti a döntés.

Ez a döntés is afelé tereli tehát a piacot, hogy a VI. kerületben több ingatlanbefektető is hosszú távú lakáskiadásra álljon át vagy eladóként jelenjen meg a piacon.