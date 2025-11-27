A bérlőknek megfizethető lakhatást, biztonságot, a bérbeadóknak nyugalmat, kényelmet kínál a Lakásügynökség, hiszen átvállalja a bérlőkiválasztás feladatát és felelősségét, az ügyintézést és az adminisztrációt, biztosítja az állagmegóvást, esetleges javítási munkák leszervezését és a bérlőváltás időszakában is biztosítja a bérleti díjat. Mindezt a lakás piaci bérleti díjának mindössze 15 százalékáért szolgáltatja úgy, hogy közben a terézvárosi bérbeadók a fizetendő építményadóból 75 százalék kedvezményt vehetnek igénybe, írja Soproni Tamás polgármester Facebook-oldalán.

Már tavaly is tettünk egy lépést a hosszú távú lakáskiadás támogatásáért az építményadó 50 százalékos kedvezményével, most ezt folytatjuk: 75 százalékra emeljük a kedvezményt jövő évtől azoknak, akik vállalják a minimum három éves bérbeadást az ügynökségen keresztül. Ezzel alternatívát kínálunk azoknak is, akik január 1-jétől lakásukat rövid helyett hosszú távon adnák ki, és teszünk egy lépést a megfizethető albérletek irányába is.

A lakásügynökséggel nemcsak a bérbeadók, hanem a bérlők is jól járnak, hiszen a piaci ár alatt juthatnak otthonhoz. A lakásügynökség ugyanis még 15 százalék kedvezményt biztosít a megállapított bérleti díjból a bérlőnek, és ezt a különbözetet a terézvárosi önkormányzat állja. A Főváros és Terézváros között létrejött megállapodás értelmében azoknál a lakásoknál, melyek a VI. kerületből kerülnek be a Fővárosi Lakásügynökségbe, előnyt élveznek majd azok a bérlői jelentkezők, akik a VI. kerületben a közszférában dolgoznak vagy régóta a kerületben élnek.

A Terézváros otthont ad programban szolgálati lakásokat biztosítunk dolgozóinknak, az itt élőknek albérleti és számos lakásfenntartási támogatást adunk, illetve egész évben folyik a bérlakásfelújítási programunk is.