Egyenruhát viselő oroszokra bukkantak a NATO-határnál, majd tovább is mentek. Az észt külügyminisztérium szerint három orosz határőr lépte át a szomszédos EU- és NATO-tag Észtország határát. A Bild azt írja, a friss jelentések szerint

az orosz rendőrök illegálisan lépték át az ellenőrző vonalat egy hullámtörőn a Narva határfolyón, Vasknarva városa közelében, ahová egy légpárnás hajóval érkeztek, majd gyalog folytatták útjukat.

Majd visszacaplattak a járművükhöz, és visszamentek az orosz oldalra. A tallinni minisztérium publikált egy videót, melyet elvileg egy megfigyelőrendszer rögzített, és amely állítólag a szerda reggeli incidenst dokumentálja.

A GeoInsider szerint az oroszok 20 percig maradtak a mólón, mielőtt visszaevickéltek volna. Előzetes értesítést nem adtak ki, ez pedig egyértelműen megsérti a régóta fennálló határmegállapodást.

Igor Taro észt belügyminiszter szerint az orosz határőrök indítékai és az ellenőrző vonal átlépésének oka nem világos.

Nem volt közvetlen biztonsági fenyegetés, de a rendőrség és a határőrség jelentősen fokozta jelenlétét és járőrözését

– fogalmazott az észt televízióban.

A homályos incidensre válaszul találkozót terveztek a két ország határőrizeti hatóságainak képviselői között. Észtország azt is bejelentette, hogy beidézi a tallinni orosz nagykövetség ügyvivőjét, és magyarázatot követel.

Négy napja Észtország külügyminisztere bejelentette, mi fog történni, ha átlépik a határt. Margus Tsahkna a „Frankfurter Rundschau” című lapnak adott interjújában azt mondta:

„Erre egyértelműen válaszolhatok: Lelőjük őket.”