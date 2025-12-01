Herszon felszabadítása óta az orosz erők szisztematikus támadásokat indítottak a város ellen, a civil lakosság megfélemlítésének céljából. A város jelenleg folyamatos erőszaknak van kitéve, amelyet drónok és tüzérségi támadások idéznek elők. Az ukrán védelmi erők szerint csak októberben több mint 9000 FPV drón támadást regisztráltak Herszon irányába – írja a román Adevarul.

A támadások gyakran civil területeket céloznak meg, beleértve lakóházakat, tömegközlekedési járműveket, mentőautókat, mentőcsapatokat és humanitárius konvojokat. Ezenkívül

az orosz erők naponta 1500–1600 tüzérségi lövedéket lőnek ki a régióra, az irányított légibombák száma pedig a szeptemberi 250-ről októberben több mint 550-re nőtt.

Mivel az orosz erőknek nem sikerült földi műveletekkel elfoglalniuk a várost, az ukrán hatóságok új, nagyszabású támadás kockázatára figyelmeztetnek, amely ökológiai katasztrófát okozhat a Fekete-tenger medencéjében.

Az ukrán Channel 24 csatorna állítása szerint a „256 Cyber-Assault Division” hackercsoporttól olyan dokumentum jutott a birtokukba, amelyek tartalmazzák az orosz hadsereg Herszon környéki műveletek fokozásának tervét. Az anyagokat állítólag az egyik tiszt, Alekszej Yatsenko őrnagynak a levelezéséből szerezték meg.

Az orosz erők állítólag azt tervezik, hogy támadó drónok és ballisztikus rakéták segítségével fokozzák a herszoni energiainfrastruktúra és víztisztító telepek elleni támadásokat.

Az Institute for the Study of War (ISW) elemzői szerint Oroszországnak nincs elegendő csapata a város elfoglalásához.

A cél azonban a kritikus infrastruktúra megsemmisítése lenne, amivel a város lakhatatlanná válna. A Kahovka-gát megsemmisülése és a folyamatos bombázások miatt a víz- és energiaellátó rendszerek máris teljes kapacitással működnek.

Herszonban végzett tudományos kutatások szerint a nem megfelelően kezelt szennyvíz miatt jelentősen megnőtt a vízszennyezés a területen, amely hatására nagy mennyiségű, szerves anyag, kórokozó és különböző nehézfémek juthatnak közvetlenül a Dnyeper folyóba.

Az ökoszisztémát roncsoló hatások gyorsan elérhetik a Fekete-tengert, ahol a domináns áramlatok a szennyező anyagokat Románia, Bulgária és Törökország partjaira sodorják. A cianobaktériumok által okozott algavirágzás hatással lehet a halászatra, az akvakultúrára és az idegenforgalomra is.