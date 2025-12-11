A balti-tengeri Rostockból Schwedtbe tartó olajvezetéken végzett munkálatok közben szerdán baleset történt, amelyet vélhetően a csütörtökre tervezett biztonsági próba előkészületei okozhattak. A kiömlő olaj egy brandenburgi szivattyúállomás kis repedésén keresztül, mintegy 20 bar nyomással több méter magasra lövellt ki.

A PCK és a tűzoltóság szakemberei azonnal a helyszínre érkeztek. Mintegy 100 tűzoltó és 25 PCK-dolgozó dolgozott éjjel is a kiömlött olaj összegyűjtésén, amelyet speciális szívókocsikkal próbálnak felszámolni. A PCK tájékoztatása szerint kizárt a szándékos rongálás - írta az n-tv.de német hírportál.

A talaj és a talajvíz esetleges szennyeződéséről a tűzoltóság vezetője elmondta: a környező szántóföld nagyon nedves az esőtől, így az olaj a víz felszínen úszik, és eddig nem jutott le mélyen a talajba; emiatt a talajvíz jelentős szennyeződését egyelőre kizárták.

A PCK tájékoztatása szerint a gyári tűzoltóság, a helyi tűzoltóságok, az Uckermark veszélyanyag-csapata és a PCK műveletirányítása is nagy erőkkel dolgozik a területen.

A Rosznyeft orosz kőolajipari óriáscég német leányvállalatának tulajdonában lévő finomító 2022 szeptembere óta a német állam felügyelete alatt áll. A szóban forgó vezeték a balti-tengeri Rostock német kikötővárost a lengyel határnál, az Odera partján fekvő Schwedt kőolaj-finomítójával köti össze, írta az MTI.