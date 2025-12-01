Donald Trump ukrajnai béketeremtési törekvései nem menthetik fel Vlagyimir Putyint az orosz erők által elkövetett háborús bűncselekmények alól – figyelmeztetett egy magas rangú uniós tisztviselő, ezzel gyakorlatilag új vörös vonalat szabva a tervezett megállapodásnak.

Michael McGrath, az Európai Bizottság igazságszolgáltatásért és demokráciáért felelős biztosa a Politiconak azt nyilatkozta: a tárgyalóknak biztosítaniuk kell, hogy a tűzszünetre irányuló erőfeszítések ne vezessenek oda, hogy Oroszország megússza a büntetőeljárást.

Megjegyzései az európai fővárosok aggodalmát tükrözik azzal kapcsolatban, hogy az eredeti amerikai megállapodási terv tartalmazta a „háború alatt elkövetett cselekményekre vonatkozó teljes amnesztia” ígéretét, valamint Oroszország világgazdaságba való visszaintegrálásának terveit. Úgy látják, hogy Trump csapata a Kreml vezetőjének rehabilitációjára törekszik, annak ellenére, hogy Oroszországot nemzetközi szinten elítélik 20 ezer ukrán gyermek elrablásáért, valamint a Bucsában és Mariupolban civilek ellen elkövetett támadásokért - emlékeztet a portál.

„Nem hiszem, hogy a történelem kedvezően fogja megítélni az Ukrajnában elkövetett orosz bűncselekmények tisztára mosására irányuló erőfeszítéseket” – mondta McGrath.

„Felelősségre kell vonni őket ezekért a bűnökért, és ez lesz az Európai Unió álláspontja minden ilyen tárgyaláson"

- jelezte az uniós politikus. Hozzátette azt is:

"Ha megengednénk, hogy ezek a bűnök büntetlenül maradjanak, akkor elvetnénk a következő agresszió és a következő invázió magvait. Úgy gondolom, hogy ez hatalmas történelmi hiba lenne.”

Az ukrán hatóságok a háború kezdete óta több mint 178 ezer feltételezett orosz bűncselekmény ügyében indítottak nyomozást. A múlt hónapban pedig az ENSZ illetékes bizottsága is megállapította, hogy az orosz hatóságok emberiség elleni bűncselekményeket követtek el, amikor drónokkal támadták az ukrán lakosságot, valamint háborús bűncselekményeket követtek el a civilek erőszakos áttelepítésével és deportálásával.

„Nem adhatjuk fel az orosz agresszió és az orosz bűncselekmények áldozatainak jogait” – hangsúlyozta a lapnak McGrath. „Milliók életét vették el vagy tették tönkre, embereket erőszakkal hurcoltak el otthonaikból, és erre bőséges bizonyítékunk van.”

Az EU mindeközben egy új, az agressziós bűncselekmények elbírálására szolgáló különleges bíróság létrehozásán is dolgozik, hogy az orosz vezetőket felelősségre vonják az Ukrajna elleni invázióban elkövetett tetteikért.

Ezt megelőzően 2023 márciusában a Nemzetközi Büntetőbíróság már elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, akit felelősnek tartanak az ukrán lakosság jogellenes deportálásáért. Donald Trump és csapata azonban eddig nemigen foglalkozott Putyin büntetőeljárás alá vonásával.