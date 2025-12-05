Az Egyesült Államok csütörtökön újabb csapást mért a Csendes-óceánon egy hajóra, amelyet Washington szerint kábítószer-kereskedők használtak, négy ember meghalt – jelentette be az amerikai hadsereg az X közösségi oldalon.

A hajó illegális kábítószert szállított, és a Csendes-óceán keleti részén, egy kábítószer-csempészetről ismert útvonalon haladt – írta az Egyesült Államok déli térségéért felelős parancsnokság (SOUTHCOM). Az üzenethez mellékelt videón az volt látható, hogy egy hajó nagy sebességgel halad, majd egy erős robbanás következik. A hajón tartózkodó négy kábítószer-terrorista meghalt – írták a tájékoztatásban.

Az amerikai hadsereg több hónapja végez támadásokat különösen a Karib-tengeren feltételezett kábítószer-csempészek ellen anélkül, hogy bizonyítékot szolgáltatott volna a kábítószer-kereskedelemmel való kapcsolatukra. A támadások már 87 ember halálát okozták.