Kedden, november 25-én léptek hatályba az Európai Unióban azok a modernizált szabályok, melyek révén a tagállamoknak egyszerűbb lesz kiszűrni, ha valakit egy másik tagállamban eltiltottak a vezetéstől. Emellett ez sok olyan elemet is tartalmaz, ami az Európai Bizottság reményei szerint csökkenti a súlyos közúti balesetek számát.

Az Európai Bizottság sajtóközleménye alapján

az intézkedések célja, hogy csökkentsék a közúti balesetek számát, valamint az állampolgárokra és hatóságokra vonatkozó bürokratikus terheket.

Az Index emlékeztet, az ominózus javaslatot még 2023 márciusában nyújtotta be a Bizottság, végül 2025 októberében fogadta el azt az Európai Parlament és a tagállamok kormányaiból álló Európai Unió Tanácsa.

A Bizottság azt írta, az új szabályok olyan intézkedéseket tartalmaznak, amelyek bizonyítottan jelentősen javítják a közúti közlekedésbiztonságot, beleértve a 17 éves vezetők számára létrehozott, EU-szerte érvényes kísérővel történő vezetési rendszert, valamint a kezdő vezetők számára létrehozott, EU-szerte érvényes próbaidőt.

Aposztolos Tzitzikosztas, a fenntartható közlekedésért és turizmusért felelős görög uniós biztos az új szabály hatályba lépését úgy értékelte, ez egy jelentős nap a vezetői engedélyek rendszerének korszerűsítésében és a közúti halálos kimenetelű balesetek számának csökkentése felé. Előrevetítette, víziójuk 2050-re nulla halálesetet és súlyos sérülést szeretne elérni az EU útjain.

A friss szabályok értelmében bevezetnek egy teljesen digitális vezetői engedélyt, könnyítendő az adminisztrációt és a jogosítvány cseréjét vagy megújítását.

Az új irányelvvel legalább kétéves próbaidőt vezetnek be a kezdő sofőröknek, ez alatt szigorúbb szabályoknak kell megfelelniük és súlyosabb szankciókkal sújthatják őket.

Egyben azt is ígérik, a vezetésre való alkalmasságot szisztematikusabban fogják ellenőrizni a megújításánál, ahogy a veszélyeztetett úthasználók is jobb védelemben fognak részesülni.

Jelezték, az új irányelv lehetővé teszi a B kategóriájú, alternatív üzemanyaggal működő járművek vezetését is, a sürgősségi járműveket is ideértve, amelyek maximális tömege a nehezebb akkumulátor miatt 4,25 tonna a 3,5 tonna helyett.

Igaz, a hatályba lépés még nem vonja maga után azt, hogy rögtön alkalmazni is kell minden tagállamnak, hiszen az a nemzeti jogba is be kell még ágyazni, és maximum négy évre rá válik alkalmazandóvá.