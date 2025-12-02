Völner Pál egykori igazságügyi államtitkár a Völner–Schadl vesztegetési per idei utolsó bírósági tárgyalási napján visszakapta ügyvédi jogosítványát. Nemcsak, hogy praktizálhat, hanem vannak, akik már be is jelentkeztek hozzá - tudta meg a Hvg.

Völner Pált 2022. október végén függesztették fel, amikor az ellen irányuló vádiratban az ügyészség nyolcéves szabadságvesztést kért rá, és azt is kérte, hogy örökre tiltsa el a bíróság a jogi egyetemi végzettséghez kötött tevékenységektől. A vád szerint Völner Pál havi rendszerességgel 2-5 millió forintnyi vesztegetési pénzt, összesen mintegy 80 millió forintot kapott Schadl Györgytől, annak fejében, hogy a végrehajtói kinevezéseknek simává teszi az utat.

Azonban a volt államtitkár ma újra megnyithatta nyergesújfalui ügyvédi irodáját, ugyanis a vesztegetési perben eljáró Fővárosi Törvényszék visszaadta az ügyvédi státuszát, annak ellenére, hogy az ügyészség nem értett vele egyet. A kérelemben az egykor államtitkár Völner arra hivatkozott, hogy

az eljárás nagyon elhúzódik, hiszen még elsőfokú ítélet sem született.

Akár négy-öt évbe is beletelhet mire a bíróság jogerősen kimondja, hogy bűnös-e, vagy sem.

A lap szerint a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat, és több megyebeli vállalkozás, valamint egy ottani református hittanoktató is támogatta a beadványt, miszerint ügyvédi megbízásokat adnának neki. 

Tokod polgármestere, Bánhidi László közölte:

Amennyiben a jövőben adódik feladat, amelyben segítségünkre lehet ügyvéd úr, szívesen dolgozunk vele.

A Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, Becker Tibor a HVG-nek elmondta:

Egy 2017-es ügyvédi törvény alapján mérlegelés nélkül fel kellett függesztenie Völner Pált, mert olyan szándékos bűncselekmény miatt emeltek ellene vádat, amelynek a büntetési tétele több mint öt év börtön. Az ügyvédi törvény alapján ugyanakkor a státuszt vissza kell állítani, ha a büntetőügyben eljáró bíróság – jelen esetben a Fővárosi Törvényszék – úgy találja, hogy az egyéni érdeksérelem nagyobb, mint az ügyvédségbe vetett közbizalom rombolásának veszélye azáltal, hogy a vádlott ügyvéd praktizálhat.

Megkérdezett jogi szakértők szerint ilyen esetekben indokolt lenne kikérni az illetékes ügyvédi kamara véleményét.  A kamara egyébként indított Völner ellenfegyelmi eljárást, de a büntetőper alatt az szünetel. 

Egy titokzatos tanú csütörtökön, a Schadl-ügyben tartott tárgyaláson arról beszélt, hogy a Vérhajtói Kar korábbi elnökének irodájához 2016 környékén csatlakozott. Kezdetben jelöltként, később pedig helyettesként tevékenykedett. 
