Bár komoly változtatásokról van szó, a B kategóriás jogosítványhoz kapcsolódó változás jelentős könnyítést hozhat az autósoknak.

Ez azt jelenté, hogy a jelenlegi 3,5 tonnás határ helyett akár 4,25 tonnás járművek is vezethetők lesznek,

de arról is szólnak a hírek, hogy a B kategóriás vezetői engedély súlyhatára 5 tonnára emelkedhet bizonyos esetekben – írja a zaol.hu.

Az elektromos járműveknél nehéz akkumulátoraik miatt sok modell súlya meghaladja a jelenlegi 3,5 tonnás korlátot. Ez lakóautók, mentőautók és kisebb haszongépjárművek esetében jelentkezik főként, amelyekhez eddig teherautó-vezetői engedélyre volt szükség. Az új irányelv lehetőséget adhat arra is, hogy a B-s jogosítvány feltételeinek lazításával akár 5 tonnás járműveket is vezethessenek a sofőrök, ha azok alternatív hajtásúak, például hidrogénnel vagy gázzal működnek.

Az Európai Unió szerint a januárban életbe lépő új szabályozás célja, hogy támogassák a környezetbarát közlekedési eszközök terjedését. Az új irányelvet az EU tagállamainak 2029-ig kell bevezetniük. De a jogosítvány bővítéséhez további képzésre vagy vizsgára lesz szükség.

Az EU tervei értelmében a B típusú jogosítvány is érvényes lehet majd bizonyos 125 köbcentiméteres motorkerékpárokra. Ezáltal a zsúfolt városi közlekedést oldanák fel valamelyest. Jelenleg a 125 köbcentiméteres motorkerékpárok vezetéséhez A1 kategóriás jogosítvány szükséges Magyarországon. A szakértők a fentieket nem feltétlenül látják jó ötletnek, a motor esetében például mindenképp rutinvizsgát javasolnak.