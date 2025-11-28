Andrij Jermak irodájában házkutatást tartottak péntek reggel, amikor is kivonult az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) – számolt be Jaroszlav Zseleznyak, a Verhovna Rada képviselője az Ukrajinszka Pravda nyomán közösségi oldalán.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök főtárgyalójának irodája a kijevi kormányzati negyedben terül el, ahol a a NABU és SZAP mintegy 10 munkatársa jelent meg.

Mint a lap emlékeztet, a házkutatás a Midász-ügy részeként zajlik, mely az energetikai szektort, az Enerhoatom állami atomenergetikai vállalatot érintő korrupciós botrány. A NABU igazgatója, Szemen Krivonosz november 25-én közölte, a nyomozás várhatóan folytatódik, és további gyanúsítottakra számíthatnak.

Az ügyben hét fő ellen emeltek vádat eddig.

Ismeretes, november 10-én a NABU házkutatást tartott Timur Mindics üzletember és Herman Haluscsenko korábbi energetikai miniszter otthonában. Mindics a házkutatás előtt néhány órával külföldre szökött. Rusztem Umerovot, Ukrajna vezető biztonsági tisztviselőjét pedig csütörtökön tanúként hallgatták ki.