A novoszibirszki katonai bíróság szerint a Vlagyimir Zelenszkij nevű férfi pénzt kért azért, hogy az épület elbontására kijelölt vállalkozók behajthassanak a katonai objektum területére, elvégezzék a munkát és elszállítsák a törmeléket

A vesztegetési pénz első részletét – 500 ezer rubelt – már át is vette, amikor őrizetbe vették

– jelentetté a 2. Keleti Kerületi Katonai Bíróság Telegram csatornáján.

A bíróság végül kilenc év letöltendő szabadságvesztést szabott ki egy szigorúan őrzött büntetőtáborban, mellé 1,5 millió rubel pénzbírságot. Emellett négy évre eltiltották minden hatáskörrel járó állami tisztségtől, és megfosztották katonai rendfokozatától is. Az ítélet még nem jogerős.

Az orosz férfinek nincs ismert kötődése Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, csak a vezetéknevük egyezik meg.