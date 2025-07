Miközben a háborúban álló Ukrajna kormányátalakításra készül, a brit Economist egy nagyon furcsa jellegzetességre figyelmeztetett. Egyrészt arra jutnak, hogy Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője állhat az ukrán kormányban a közeljövőben várható személyi változások mögött.

Az értesülés hitelességét az is bizonyítja, hogy az ukrán Pravda is szemlézte azt, illetve hozzá kommentárt is fűzött. Mindenesetre a beszámolók szerint Andrij Jermak kulcsszerepet játszik számos magas rangú tisztviselő eltávolítására, és a hozzá lojális emberek előléptetésére irányuló kísérletekben.

Kiemelik az Olekszij Csernisov miniszterelnök-helyettes elleni korrupciós ügyet, Gyenisz Smihal miniszterelnök és Julija Szviridenko gazdasági miniszter esetleges leváltását, valamint Kirilo Budanov, az ukrán védelmi hírszerzés vezetőjének eltávolítására irányuló ismételt kísérleteket.

A Csernisov elleni nyomozás kapcsán három, névtelenül nyilatkozó tisztviselő azt állítja, hogy Jermak befolyását kihasználva szándékosan hagyta az ügyet előrehaladni, miközben másokat befagyasztott. Állításuk szerint Csernisov valódi bűne, hogy Jermak útjába állt. Egyrészt a miniszterelnök-helyettes megpróbált saját kapcsolati hálót építeni Washington irányába, másrészt Csernisov eltávolításával szabad teret kapna Jermak embere.

A The Economist szerint egyébként a Denisz Shmyhal miniszterelnök leváltására irányuló erőfeszítések mellett személyi változtatásokat terveznek az oktatási, az egészségügyi, a kulturális, a szociálpolitikai és esetleg a pénzügyi minisztériumokban is. Egy magas rangú tisztviselő megjegyezte:

„Andrij befejezi azt, amit befejezetlennek tart. Az emberek [túlnyomó többsége] az övé.”

Az Economist azt is állítja, hogy Jermak kilencedik alkalommal megpróbálja eltávolítani hivatalából Kirilo Budanov ukrán kémfőnököt is. Állítólag eddig is a Fehér Ház akadályozta meg Budanov eltávolítását, és az amerikaiak bizalma még kitart. Ugyanakkor Jermak mögött pedig magát Volodimir Zelenszkij elnököt feltételezik, vagy legalábbis a vele való személyes kapcsolata erősíti a pozícióját.

A Pravda szerint júliusra tervezik a kormány átalakítását, és Julija Szviridenko miniszterelnök-helyettest várhatóan kinevezik miniszterelnöknek, aki aztán három közeli bizalmasát tervezi magával vinni a kormányba.

De a lényeg mégis az, hogy az Economist arra figyelmeztet, hogy Jermak a Zelenszkij elnökhöz áramló információáramlás jelentős részét, egyes becslések szerint akár 85 százalékát is ellenőrizheti, ami pletykák és összeesküvés-elméletekkel teli légkört teremt a hatalmi körökben.

Egyébként néhány napja írta meg az Ukrainska Prvada, hogy beidézték az ukrán külügyminisztériumba Heizer Antalt, Magyarország ukrajnai nagykövetét Budapest „barátságtalan kijelentései” miatt. Az ukrán külügyminisztérium szerint Olekszandr Miscsenko, Ukrajna külügyminiszter-helyettese a találkozón hangsúlyozta, hogy

Kijev egyértelműen látja, hogy a magyar kormányzó politikai erők megpróbálják belerángatni Ukrajnát a belpolitikai küzdelembe.

Mindezek az ügyetlen trükkök, amelyekkel ukrán ellenségképet keltenek, amely egész Európa és a civilizált világ valódi ellenségével harcol, egyszerűen szánalmasnak és sértőnek tűnnek mindenekelőtt a magyar nép számára, amely – ellentétben az elfogult politikusokkal – valójában egy európai nemzet amelynek önkéntes mozgalmai minden lehetséges módon segítik az ukrán népet

– áll a Külügyminisztérium közleményében.

A beidézés ahhoz a magyarországi politikai kampányhoz kapcsolódik, amelyben Orbán Viktor fő ellenfelét, Magyar Pétert „magyar Zelenszkijként” ábrázolják, mindkettőjüket pedig „bábként” tüntetik fel.