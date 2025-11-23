A pekingi sajtó számolt be arról a hadgyakorlatról, melyben fegyveres drónkutyák és repülő robotok támogatták a kínai hadsereg partraszálló katonáit Tajvan közelében.

Az Infostart azt írja, a manőver forgatókönyve szerint a partraszálló egységek kétéltű lövészpáncélosait visszafordulásra kényszeríti a védők heves lövöldözése. Ezután megjelennek a négylábú drónok, amelyek elsőként érik el a szárazföldet, majd a rájuk zúduló golyózápor közepette sikeresen tisztítják meg a tengerpartot az aknáktól és műszaki akadályoktól.

A terep előkészítésén ügyködő robotkutyák a tengerészgyalogosokat előzik meg, közben pedig drónok repkednek a levegőben, elpusztítva az ellenség tüzelőállásait. Amint a járművekből kiszállnak a katonák, lőszert és fegyvereket cipelő robotkutyák kísérik őket, mialatt más négylábú drónok a hátukra szerelt géppuskákkal és páncéltörő rakétákkal adnak közvetlen tűztámogatást. Mindeközben mélyen az ellenséges vonalak mögé furakodva, gépkutyák bevetésével ejtőernyősök rohamozzák meg a parancsnoki állásokat, és elvágják a parton harcoló katonák utánpótlását, végül megadásra késztetik az ellent.

Mindezt a kínai Népi Felszabadító Hadsereg hadműveleti tervezői ötlötték ki. A portál szerint

a partraszálló akciót nem véletlenül tartották Tajvan tőszomszédságában: láthatóan ezzel akartak üzenni a Pekinggel dacoló Kínai Köztársaságnak, hogy a kommunista vezetés katonai erővel fogja megszerezni a sziget feletti uralmat, ha szükséges.

Az Army Recognition felidézi, az efféle gyakorlatokból már a sokadikra került sor ebben az évben; és ezen manőverekkel Peking nyilvánvalóan üzenni akar mind a regionális, mind pedig a globális ellenfeleinek.

Emlékeztetnek, a katonák egyre többféle feladatra használják a robotokat. Nyugaton már mesterséges intelligenciával támogatott robotok jól kiegészítik a gyalogosan, vagy páncélos járműveikben harcoló lövészegységeket – ám elég drágák és a gyártásuk is körülményesnek számít.

A kínaiak esetében

az a lényeg, hogy olcsó, feláldozható drónok tömegével lássák el a harcoló alakulatokat.

Megjegyezték, a távol-keleti ország fejlesztői a kerekes, vagy lánctalpas robotokkal szemben a lépegető gépeket részesítik előnyben.

Nyugati szakértők úgy látják, a drónkutyákkal felvértezett partraszálló műveletek bár látványosak, csakhogy felfedik a kínai haderő gyenge pontjait.